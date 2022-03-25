HUMAN MADE"I KNOW NIGO"別注系列大熱　ASAP Rocky、VERDY齊支持

【HUMAN MADE/ NIGO/ 聯乘】自NIGO加盟LVMH出任KENZO創作總監後，這位日本潮流教父再次活躍起來，不只是以KENZO姿態活躍，連自家HUMAN MADE和停頓已久的個人音樂事業，亦一併搞作多多。



《I KNOW NIGO》3月25日發行。（NIGO）

唱片群星拱照。（NIGO）

早在今年年初，NIGO高調簽約環球唱片，繼多年前Teriyaki Boyz時代後，再度回歸音樂界。不過與過往有所不同，千呼萬喚地終於在今日（3月25日）發行的個人專輯《I KNOW NIGO》，Pharrell Williams、ASAP Rocky、Kid Cudi、Lil Uzi Vert、Pusha T、TERIYAKI BOYZ以至Tyler, The Creator等天王巨星好友一同助陣，分別與之創作曲目，叫人期待萬分。

限定版由KAWS操刀，把美國廠牌Victor Victor Worldwide招牌狗仔圖像，改動成交叉眼模樣。（NIGO）

兩大封面設計成HUMAN MADE別注Tee。（NIGO）

今次《I KNOW NIGO》專輯的周邊配套可謂搞作多多（一貫NIGO以至日本設計師的特性），首先專輯封面就有兩個，普通版以藍天「飛毯狗」作主題，上面佈滿HUMAN MADE經典卡通動物頭像；另一款限定版本則邀請KAWS操刀，把美國廠牌Victor Victor Worldwide招牌狗仔圖像，改動成交叉眼模樣，別具收藏價值。留意這兩大封面亦將會被製成HUMAN MADE別注Tee示人，採用圓筒形車縫衣身技法示人，造工絕對有誠意。

與A$AP Rocky合作的HUMAN TESTING。（NIGO）

設計風格以A$AP Rocky 2018年《Testing》為靈感，將ROBOT面具人圖像注入到棒球褸、Hoodie、Tee及帽等潮物。（NIGO）

而為宣傳《I KNOW NIGO》，HUMAN MADE方面亦宣告將會在3月26日，於紐約舉行名曰《I KNOW NIGO》期間限定店，除售賣上述音樂專輯及T-shirt，亦聯同A$AP Rocky以HUMAN TESTING作主題，策動別注服飾系列。設計風格借A$AP Rocky 2018年第3張專輯《Testing》為靈感，將象徵A$AP Rocky的ROBOT面具人圖像注入到棒球褸、Hoodie、Tee及帽等潮物之上，並利用黑、黃色作為主題，原汁原味呈現出《Testing》美學氛圍。據知HUMAN TESTING產品除將在紐約限定店開賣外，亦有少量會於HUMAN MADE官網作全球發售，但傳聞數量極少，Fans要原價網購買到，應該難過登天。