NAUTICA JAPAN最強對手？　日牌CUP AND CONE一闊「衫」大最易襯

【日牌】雖然日本時裝千變萬化、多姿多彩這些讚美說話很多港人時常掛在嘴邊，然而好些聲稱或自覺心醉日系時裝的朋友，所關注和追捧的，卻來來去去那十數個日牌。其實以日本服裝打扮文化功力之深，基本上每個星期都有出色的新品牌湧現，只要用心發掘，定必大開眼界。



像今次介紹的CUP AND CONE，雖然在香港名不經傳，但在東京經已薄有名氣，IG Followers亦達到1.6萬之多，不容忽視。這個CUP AND CONE風格雖然沒有COMME des GARÇONS、Tomo Koizumi、Yuima Nakazato那種天馬行空；亦非visvim、KAPITAL、PROLETA RE ART那種集美、日傳統工藝大成於一身的品牌；也不是BODYSONG、doublet或WACKO MARIA般深具招搖地下街頭色彩；更不會如And wander、White Mountaineering或ENGINEERED GARMENTS等等每時每刻追求頂端機能性。

CUP AND CONE，雖然在香港名不經傳，但在東京經已薄有名氣。（CUP AND CONE）

NAUTICA JAPAN出品大受年青人歡迎。（NAUTICA JAPAN）

CUP AND CONE所崇尚的設計理念，簡單得多，只要是觸感舒適、風格休閑、設計簡約、理念中性的街頭風時裝就可以了，換言之正是NAUTICA JAPAN、is-ness那一派系，喜歡NAUTICA JAPAN、長谷川昭雄以至City Boy Style的朋友萬勿錯過。

左邊的正是CUP AND CONE主理人依田亮。（CUP AND CONE）

CUP AND CONE的服飾Cutting，比一般街牌服飾明顯大得多。（CUP AND CONE）

與NAUTICA JAPAN一樣，CUP AND CONE的服飾剪裁，會比一般街牌服飾明顯大得多，許多T-shirt由L開始起跳，只會推出L、XL、XXL和XXXL四種尺寸，崇尚闊袍大袖之心堅決。不過，由於CUP AND CONE服飾的剪影輪廓與用色均簡潔，絕不畫蛇添足，視覺上也毫不累贅，使到衣服就算偏大，也不會有衣不稱身，不輪不類之感，而且穿搭理念簡單，不論男女、莫論高矮肥瘦，都很容易便穿得好看，長谷川派系的時尚精髓，正正在於此。

備有多款顏色的Nylon Track Pants，盛惠19,800日圓，可接受的價錢。（CUP AND CONE）

CUP AND CONE服飾的Cutting雖然崇尚Oversized，但長度卻恰到好處，迎合到亞洲人身形。（CUP AND CONE）

CUP AND CONE目前的產品種類並不多，以Tee、Track Pants、Jeans和Cap帽為主，當中尤以Nylon Track Pants最受歡迎，以再生物料構成的Nylon及Polyester製造，Cutting雖然崇尚Oversized，但長度卻恰到好處，迎合到亞洲人身形，事關這個拉鏈腳運動褲十分麻煩，要改短的話，往往需要繁雜工序，遠非牛仔褲這般簡單。

牛仔褲單品同樣矚目。（CUP AND CONE）

偏偏無論是Supreme、Palace還是WTAPS的同類出品，褲管總造得異常地長，好像每個人都是超模身材似的，對普遍亞洲人來說，甚不User Friendly，幸好CUP AND CONE主理人依田亮卻深明此理（他個子不高），致力以東方人身形製作運動褲，並提倡褲子要具備防水性、速乾和輕盈的功能。這是因為依田亮過往是位活躍音樂圈的DJ，深明輕巧透爽服飾在Party活動中的重要性，奈何總是找不到自己心儀的褲子，最後便如當年Helmut Lang因找不到合適T shirt，最後創立自家品牌造衫的故事一樣，乾脆成立CUP AND CONE，為日系時裝再添新色彩。