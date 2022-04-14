GUCCI DIANA│設計新人王Nicole McLaughlin　將古馳變罵治風手袋

【GUCCI/ 手袋】Tom Hanks湯漢斯與導演Robert Zemeckis可謂電影史上其中一對最佳拍檔，在時裝歷史上同樣地位超然，首次合作的《阿甘正傳》便令Nike Cortez被冠以「阿甘鞋」稱號，第二部合作作品《劫後重生》，雖然在了無人煙之境拍攝，卻也成就出Tom Hanks生命中「最好朋友」：Wilson排球，成為一代人之集體回憶。



《劫後重生》電影中，與Tom Hanks渡過孤島生涯的「最好朋友」：Wilson排球。（劫後重生）

Tom Hanks主演《劫後重生》

而來到2022年，這個Wilson排球更成為GUCCI和解構主義新人王設計師Nicole McLaughlin的創作靈感，為GUCCI全新改良版手袋DIANA BAG，打造One-off別注。

緊貼時裝資訊的朋友，相信都會對Nicole McLaughlin的名號時有聽閒，來自美國波士頓的她不但五觀精緻，笑容甜美，更重要在設計方面有着無與倫比的真材實學，當中尤對Deconstructivism與Vintage Remade的學問最有研究，堪稱現代版Martin Margiela。

Nicole McLaughlin可謂美貌與智慧並重。（Nicole McLaughlin）

Nicole McLaughlin經常親身演繹自己天馬行空的Deconstructivism與Vintage Remade單品。（Nicole McLaughlin）

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每每從日常用品，如Haribo橡皮糖、Lego玩具、Carhartt冷帽、網球、之中吸取靈感，將它們加以改造成比基尼泳衣、短褲、visvim Christo式石膏拖鞋、多功能背心和傢俱等等，意念前衞之餘，作品卻又當真時尚有型具Fashion Sense，使到Arc'teryx上年也宣告聘請Nicole McLaughlin擔任創意總監，前途無可限量。

GUCCI創意總監Alessandro Michele，特意邀請Nicole McLaughlin合作，打造One-off聯乘DIANA BAG，袋面別具質感。（GUCCI）

將仿似Wilson排球的排球拆解，繼而一針一線縫紉成袋面。（GUCCI）

故今次GUCCI創意總監Alessandro Michele也慧眼識英雄，重新演繹1991年經典袋款DIANA手袋之際，特意邀請Nicole McLaughlin合作，打造One-off聯乘DIANA BAG，Nicole McLaughlin發揮她最強技藝，先將仿似Wilson排球的排球拆解，繼而一針一線縫紉成袋面，再結合招牌GUCCI竹節手柄和孖GG Logo，既前衞又合乎KERING積極提倡的環保精神，實在叫人一見難忘。可惜這個GUCCI × Nicole McLaughlin只作展品性質，日後未必當真售賣，幸好其他常規版GUCCI DIANA BAG一樣出色，分有不同尺寸、物料、顏色、圖案，價錢由$20,000至30,000不等，頗具入手價值。