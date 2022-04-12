王菲聯乘外國潮牌？Neo Santet將《唱遊》變WACKO MARIA風圖案恤

【王菲】近年香港樂壇光輝再起，令到世人重新珍視香港流行音樂的價值，例如90年代紅遍全亞洲的王菲，最近便被外國新晉潮牌Neo Santet看中，推出Bootleg致敬服飾系列。



Neo Santet恤衫參照《BREAKFAST AT TIFFANY'S》 (1961)柯德莉·夏萍的經典劇照製成衣服。（Neo Santet）

《The Matrix》戲中的Neo。（Neo Santet）

Neo Santet雖是一極之隱世小眾品牌，只能在自家網店及Lowheads.com買到，但設計其實並不缺有趣元素。事關喜愛玩惡搞的它，總會以Full Print形式，將流行文化史上一系列經典名人照片挪用，印製成恤衫，柯德莉·夏萍以至《The Matrix》戲中的Neo均有出現，注目程度媲美WACKO MARIA那些攞正版權的Full Photo Print恤衫製品。

最新王菲1998年《唱遊》專輯恤衫。（Neo Santet）

1998年面世的《唱遊》是王菲其中一張極成功華語唱片，最經典曲目首推林夕填詞的《紅豆》。（唱遊）

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而Neo Santet的最新力作，就有香港人耳熟能詳的一代天后王菲，以王菲1998年《唱遊》（Sing and Play）專輯其中兩張概念照為主題，把它印製成恤衫，全白色簡約裝束的王菲融入到3D虛擬未來世界，別具Cyberpunk意味，分有S-XXL五款Size，盛惠$52美元一件（約$408港元），實在抵玩，要知道如果是WACKO MARIA出品的話，隨時是10倍以上的價錢了。