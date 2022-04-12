G-SHOCK x BEAMS首推重磅牛仔服裝　外套袖口開「窗」睇錶好盞鬼

這個服裝系列真的蠻帥的，沒想到居然是 G-SHOCK 推出的，沒錯，就是那個用不壞的日本手錶品牌 G-SHOCK。這次聯手 BEAMS 推全新企劃 G-SHOCK PRODUCTS，會以配戴 G-SHOCK 的人在日常生活所能使用的各種單品為主，不只是自家品牌商品，還會持續跟不同領域的職人合作，推出聯名商品。



G-SHOCK PRODUCTS 第一彈就是首度推出的服裝系列，以 G-SHOCK 最具代表性的耐衝擊構造為延伸，講到耐衝擊構造就會聯想到 toughness，而服裝裡最 toughness 的就是丹寧（又稱牛仔布），於是就有了 G-SHOCK PRODUCT CORDURA DENIM Collection 的誕生。BEAMS 負責產品開發的中田慎介表示，「靈感來自1990年代的廣告，當時的廣告詞這麼寫著：『即是用它來代替冰球，也不會破裂，」就是那種很強悍的印象，丹寧就具備這樣的特色，即使撕裂也很時髦。」

G-SHOCK PRODUCT CORDURA DENIM Collection（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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看到品名的「DORDURA」，就會知道這個服裝系列的特色，CORDURA 是美國杜邦公司在二次世界大戰時期所研發，強調抗磨損、防撕裂的材質，CORDURA 所使用的是 T420 Nylon 6.6 尼龍紗線，具備「仿棉紗 air-jet textured」的表面毛躁感，摩擦時會分散受力不易斷裂。

G-SHOCK PRODUCT CORDURA DENIM Collection 結合 CORDURA，還有 14oz的丹寧布料，打造出「永不會被撕裂的丹寧布」的概念，包括丹寧外套、丹寧褲，還有T-shirt，都有著以 DW 5600為基礎， G-SHOCK PRODUCTS 獨有的八角型標誌，更有許多細節可以注意。以丹寧外套為例，在左右手袖口部分，為了方便看時間，特別開了一個「窗」，Watch window flap，即便戴手錶也不會有過往那種卡住的束縛感。胸前口袋做成非對稱的大尺寸，方便放手機。丹寧褲則特別做了6個口袋，偏合身的剪裁， T-shirt 同樣使用 CORDURA 素材，具有厚實感，領口洗也不會鬆。

G-SHOCK PRODUCT CORDURA DENIM Collection

日本發售：11/4 官網預約開始，20/4一般販售開始



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