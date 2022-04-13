New Balance聯乘DoverStreetMarket英製991　回顧CDG家族NB別注

【New Balance/ 聯乘/ COMME des GARÇONS】於這個甚麼也講求Collaboration行先的世代，無論是一個時裝品牌抑或時裝店，都總有定時定候推出別具心思的聯乘合作，才能留住顧客的心。川久保玲與Adrian Joffe當然深明此理，因此與一眾大品牌的聯乘，均會有節奏地讓旗下品牌COMME des GARÇONS，及時裝店Dover Street Market梅花間竹地進行。

而今次與New Balance的合作，就安排到Dover Street Market來進行。



Dover Street Market × New Balance 991。（DSM）

雖然提起New Balance「9」系，大家十居其九第一時間應會想起990型號，但其實1982年誕生的991同樣舒適又功機性極佳，但遺憾只是長期被人忽略而已。不過，人棄我取向來是CDG家族的創作終旨，趁住今年是991創世40周年大日子，近日Dover Street Market便宣告與New Balance聯手，打造991 40周年慶生別注，4月14日登場，定價£210英鎊，於Dover Street Market專門店及網店開售。

今次別注由英國Flimby的New Balance工場職人製造。（Sole Collector）

連鞋舌內部的嘜頭位置都一絲不苟地造到足，加上「New Balance 1982-2022」字句，盡顯職人細緻態度。 （DSM）

鞋墊位置加有雙方合作及40周年標記。（DSM）

今回Dover Street Market × New Balance 991以招牌灰系作主色調，最大賣點是由英國Flimby的New Balance工場職人製造，更有趣的是，這個座落於曼徹斯特北部的工廠，設廠年份同樣是1982年，使到這個40周年別注系列，來得便具意義。因此在設計球鞋的時裝，設計團隊除低調地將DSM字樣及商標壓印在鞋舌、鞋踭及鞋墊位置外，亦把「40th anniversary」或「New Balance 1982-2022」字句，印在鞋墊和鞋舌內部的嘜頭之上，連嘜頭位置都一絲不苟地造到足，盡顯職人態度。

專利ABZORB中底部份，特意選用煙燻黃色設定，結合多重灰色變奏，滿載歲月痕跡。（DSM）

又為加強舊化美感，Dover Street Market × New Balance 991的專利ABZORB中底部份，亦特意選用煙燻黃色設定，結合多重灰色變奏，讓人看上去有如古着真品一樣，滿載歲月痕跡。據說今年年尾第4度復刻的Air Jordan 1「Chicago Reimagined」同樣會以仿古形式製造，會否與這樣991般玩中底微黃舊化？拭目以待吧？

2009年New Balance × Junya Watanabe576球鞋。（COMME des GARÇONS）

2010年New Balance × Junya Watanabe576球鞋。（COMME des GARÇONS）

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回顧近年潮流發展，不論是COMME des GARÇONS還是Dover Street Market也好，與New Balance關係足以用老友鬼鬼去形容，彼此近來一直時有合作，大賣全球。不過如要與整個CDG家族與New Balance的聯乘歷史，第一個先知先覺與NB結為盟友者，卻非川久保玲或Adrian Joffe，而是渡邊純彌，事關Junya Watanabe早在2009年開始，便聯合NB推出過576球鞋，之後亦長做長有，推出過多款經典，未知歷年Junya Watanabe的New Balance別注中，哪一款叫你印象最深？現在一同回顧一下吧。