MM6 Maison Margiela聯乘Eastpak　結合高橋盾與達利的超現實設計

【聯乘】雖然MM6 Maison Margiela與Eastpak之間的合作並非新鮮事，自上年「Reverse Mode」開始持續地進行中，但最新SS22季度，驚喜程度仍一見難忘，不止因為設計前衞出眾，更叫人回想起昔日高橋盾UNDERCOVER的溶解情懷，還有藝術大師達利的超現實主義畫作。



MM6 Maison Margiela × Eastpak全新手袋系列早於MM6 Maison Margiela SS22季度開表。（MM6 Maison Margiela）

MM6 Maison Margiela SS22季度。（MM6 Maison Margiela）

UNDERCOVER SS04 LANGUID溶解服飾系列。（UC）

事關最新一輪聯乘，MM6 Maison Margiela × Eastpak，MM6設計團隊以Eastpak經典背囊款Padded Pak'r作主題，炮製出東歪西倒兼扭曲形狀版本，仿如走進了哈哈鏡後所呈現出來的模樣，更與UNDERCOVER SS04季度那經典到不行的LANGUID溶解服飾系列，有異曲同工之美。當年設計師高橋盾利用雙生兒概念，為每套服裝設計出「正常」和「溶解」兩個版本，溶解版的衣服經過不規則剪裁和多重洗水處理，令到衣料纖維及車縫線皆支離破碎，為衣服塑造出扭曲外觀。

MM6 Maison Margiela × Eastpak Padded Pak'r日圓定價為3,3000円，目前尚未有香港區價錢。（Eastpak）

MM6 Maison Margiela × Eastpak Padded Pak'r尚有另一形態版本。（Eastpak）

而今次MM6 Maison Margiela × Eastpak的變形背囊，分別推出了兩個扭曲形態，雖然都沒有玩洗水與溶爛，卻特別透過左右長短、大細不對稱紙樣拼合，令到包袋呈現出乜乜斜斜形象，孭上身前衞玩味感十足，亦帶幾分BALENCIAGA的玩嘢味道，Demna Gvasalia本身就師從Maison Margiela這個品牌進修自己的時裝學問。



除了高橋盾外，是次聯乘的扭曲版Padded Pak'r也令人聯想起藝術大師達利的超現實作品，那扭曲形態有如其經典畫作《記憶的堅持》（The Persistence of Memory），而一直有傳這瘋狂畫作啟發了Cartier設計出前衛腕錶名作Crash，雖然Cartier斷然否認，並指出是品牌創始人的曾孫Jean-Jacques Cartier與工匠Rupert Emmerson的合作，但無損這大膽玩味設計的受愛戴程度，Jay-Z、Kanye West、Tyler, the Creator同是這錶的用家。

Cartier大膽前衛的扭曲設計Crash（Phillips）

達利《記憶的堅持》（The Persistence of Memory），布面油畫，24 × 33cm，1931年，現藏紐約現代藝術博物館。

「袋中袋」Fake Print背包，37,400日圓。（MM6 Maison Margiela）

讓人乍看之下，以為用家當真背上一Padded Pak'r背囊，幾可亂真。（Eastpak）

毛毛手提滾輪行李箱，60500日圓。（Eastpak）

除定番款Padded Pak'r外，今次聯乘別注MM6 Maison Margiela還為Eastpak改造了多款袋款，包括Crew Wallet、一款毛毛手提滾輪行李箱、以及一個「袋中袋」Fake Print背包，白色長方形背包，其平坦的輪廓上再印有一個Padded Pak'r背囊圖像，讓人乍看之下，以為用家當真背上一Padded Pak'r背囊，幾可亂真，Martin Margiela之精神不言而喻。