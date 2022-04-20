G-SHOCK｜聯乘長場雄出MY G-SHOCK別注　按個人品味打造專屬手錶

【G-SHOCK/ 聯乘/ 長場雄/ 簡約】作為日本首席電子錶品牌及人氣插畫師，CASIO G-SHOCK近日再度邀請長場雄聯手，策動最新一輪聯乘別注，而且較之2018年合作，今次明顯來得更具個性，更富D.I.Y.冒險精神。



2018年CASIO G-SHOCK 35th Anniversary × "YU NAGABA" 長場雄 DW-5600YU。(CASIO)

事關今次CASIO × YU NAGABA長場雄乃是歸納到「MY G-SHOCK」系列內進行，MY G-SHOCK是一個Customize顧客訂製手錶服務，以王道錶款DWE-5610作為基調，客人可以按照個人品味愛好，為手錶包括錶玉、錶殼、錶帶挑及膠扣等各個部件，挑選自己心儀的顏色，每個部件的顏色，均可不同地自由串連起來，衍生出來的色系組合，可謂千變萬化，屬日本G-SHOCK官網超人氣項目。

CASIO × YU NAGABA全新DWE-5610YU手錶，承盛18,700日圓。(CASIO)

每個部件均能夠自由組合。(CASIO)

來到CASIO × YU NAGABA「MY G-SHOCK」DWE-5610YU別注，顧客可以自行選擇的變化就更多，以往只有多種純顏色配件選項，今次則加入了長場雄的招牌線條卡通畫在畫面及錶帶之中，City Boy清新意味溢於言表，定價18,700日圓。

錶面上繪有長場雄簽名圖案，夜光塗層也別樹一格。(CASIO)

MY G-SHOCK平常已選擇眾多，現在再加上長場雄別注部件，變化定必更具創意。(CASIO)

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DWE-5610YU有純白、深綠及透色3組原生配色，顧客既可直接購買原裝版，亦能透過MY G-SHOCK服務，進行自由配色，既可混搭YU NAGABA各種卡通圖案配件，甚至搭配MY G-SHOCK內其他純色部件亦無不可，各適其適，由4月20日起，將在日本網站以及智能手機應用程序CASIO WATCHES上接受訂單，Fans們有買趁早了。