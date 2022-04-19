New Balance聯乘AiméLeonDore 650R抽籤啟動　黃底舊化重塑古着風

【New Balance】Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis入主New Balance的時間，雖然並非很久，但各大別注企劃亦持續進行，並逐漸浮上水面，

繼早前率先發佈親自操刀的一系列全新NB 990配色之後，最新一輪New Balance聯乘Aimé Leon Dore籃球鞋系列，事隔一年亦終於宣告開售，千呼萬喚始出來。



Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis早前率先發佈親自操刀的一系列全新NB 990配色。（New Balance）

一改向來以跑鞋作主調之既有形象，New Balance 650R和低筒版550的人氣回歸，不但象徵NB在籃球世界的深厚底蘊與無限潛力，也揭示品牌大力發展Old School風潮流市場之決心，當Nike憑Dunk如日中天，而adidas也希望藉Forum積極回應之際，New Balance在Teddy Santis領導上，亦勢必劍指這龐大市場分一杯羹。

Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis。（Aimé Leon Dore）

Aimé Leon Dore × New Balance 650R球鞋細節。（New Balance）

幸好Teddy Santis本身就是Old School文化擁戴者，在Aimé Leon Dore的服飾設計上早已表露無遺，2020年打造Aimé Leon Dore × New Balance 550系列，本想牛刀小試注入微黃舊化復古元素，誰不知卻掀起全球性層面的大歡迎，人氣可比5年一遇的1300JP復刻或JJJJound 990別注來得有過之而無不及。甚至可以說，Teddy Santis之所以贏得New Balance Made in USA線創意總監之寶座，當日這個550系列可謂居功至偉，最強大的CV。

而來到2022年4月，第一輪Aimé Leon Dore × New Balance籃球鞋系列亦正式登場，，今次Teddy Santis選用高筒650R掛帥，選擇色系與2020年第一波別注同樣，以「White Green」、「White Red」、「White Navy」、「White Grey」作主色調，設計亦沿用舊化仿古細節，採用微黃色中底，鞋身密佈80年代大流行透氣小孔，再結合鞋舌和鞋踭係鴛鴦不同的Logo，整體懷舊風滿載，甚有Dunk High氣韻。

每個帳戶登記者只能夠選擇其中一對進行抽籤。（Aimé Leon Dore）

今次Aimé Leon Dore × New Balance 650R四色將會陸續於全球各地發售，但據知全部必須經抽籤才買到，殊不容易，第一擊則由Aimé Leon Dore搶先開賣。大家只需要在美國東岸時間4月19日11:59PM（即香港時間4月20日11:59AM）之前，登入Aimé Leon Dore官網，進行抽籤預約即可，承盛HK$‌1,350，並不高昂，不過留意四款顏色之中，每個帳戶登記者只能夠選擇其中一對進行抽籤，表面上「麻鬼煩」，但其實是希望增加每位Fans的中籤機率，認真用心良苦。