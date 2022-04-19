KEEN聯乘日牌MUVEIL向《花樣年華》致敬　絲巾別注Uneek山系涼鞋

【山系/ 戶外/ 聯乘】夏天來臨，又到出動涼鞋攀山涉水的季節，作為每日夏天涼鞋世界的定番鞋款，KEEN旗下王牌Uneek基本上每名山系愛好者至少擁有一對，歷年推出過的聯乘更為數不少，可惜絕大部份只是換上新色了事，叫渴望聯乘驚喜的Fans甚不夠喉。

不過來到今年，Uneek涼鞋終於迎來設計上重大突破，叫人一見難忘。



KEEN首度聯乘MUVEIL推出Uneek別注涼鞋。（Keen）

KEEN Uneek Collaboration為數不少，可惜絕大部份只是換上新穎顏色，好像ENGINEERED GARMENTS無踭涼鞋這種更改其形狀的別注，過去甚為少有。（Keen）

說的是首度跟KEEN聯乘Uneek涼鞋的MUVEIL，這個向來以集知性、簡約與花俏於一身的輕奢華日牌，由中山路子於2007年創立，在香港Fans或許未算多，在日本卻深受女性上班一族歡迎，實用耐穿得來容易配襯，又不缺適度華麗元素，總成功畫龍點睛，令人眼前一亮。

MUVEIL向來喜愛設計與錦緞、絲綢相關的服飾。（MUVEIL）

事關設計師中山路子向來對《花樣年華》戲中張曼玉飾演的蘇麗珍格外鍾情。（花樣年華）

+ 4

而旗袍和相關的錦緞、絲綢元素，不但是MUVEIL設計招牌必殺技，更與王家衞經典電影《花樣年華》有莫大關係，事關戲中張曼玉飾演蘇麗珍所穿的旗袍造型俏影，一直令中山路子留下深刻印象，更潛移默化成為MUVEIL風格的核心，不時將之注入服裝設計之中，也順理成章成為最近KEEN × MUVEIL美學主題。

KEEN聯乘MUVEIL Uneek別注涼鞋承惠¥18,700日圓。（Keen）

今次KEEN × MUVEIL以定番鞋款：純黑色Uneek繩織涼鞋作為主軸，鞋身上未有顏色改動，而是出奇不意於Uneek繩織洞孔與x洞孔之間，穿上一條橙黑色花奔圖騰絲巾，穿透整對鞋身之餘，絲巾多出來部份，則綁在足踝之上，構成仿如羅馬涼鞋的影子，堪稱史上最Elegant的Uneek涼鞋，雖然穿去海灘或原野戶外未必合適，但視它為都市型潮流鞋子穿用，卻一定讓女生入型入格，矚目萬分。