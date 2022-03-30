Nike復古Trend Capsule系列　重現90年代大剔Logo　日本atmos獨賣

【Nike/ Vintage】近年Old School復古風在Nike版圖大行其道，看看1985年懷舊配色Dunk如何熱爆全球，更先進的SB系列反而無復02年之勇，Sacai聯乘系列仍然以LD、LDV為根基創作新鞋，便知道舊時代的Nike，處處是寶。



Nike Trend Capsule系列3月31日atmos專門店及網店獨佔開賣。（Nike）

最近Nike服飾設計團隊，再度於80、90年代的Nike運動服之中找尋靈感，將舊有元素重新活化，畫龍點睛地加入相應當代潮流元素和前裁，如斯新舊結合，歷久常新，才是一個品牌永恆不朽的成功法門。

Portland State University的Graphic Design系學生Carolyn Davidson於1971年設計出Swoosh Logo。（Nike）

Nike Logo進化史。（Nike）

今次Nike Trend Capsule貴精不貴多，系列只有十數款單品，大部份都以杏啡及灰色作為主色調，滲透着淡淡然復古氛圍。不過最叫70、80後有所共鳴的，還是那個大大個的Nike Futura Logo連Swoosh。話說Nike標誌性的大剔Swoosh Logo，乃是由Portland State University的Graphic Design學生Carolyn Davidson於1971年設計而成， 當時總會以Swoosh連貫着Nike潦草字樣示人，是為品牌第一代商標。

NIKE AS M NSW NIKE TREND OVERSHIRT ¥12,650。（Nike）

衞衣採用高領Mock Neck去做。（Nike）

不過及至1978年，Nike便將商標字體改換為Futura字樣，並置於Swoosh Logo上方，風格形象更為出眾，據說當年史上第一款應用上這Futura Logo的單品，正是一支來自波特蘭職業球隊的球衣。及至1985年，Nike也把商標加入橙色正方形之背景，不過以「Futura + Swoosh」的基調，卻始終沒有變，直到1995年，品牌Logo才將Nike Futura字樣移走，改為更簡約的純 Swoosh Logo示人。

NIKE AS M NSW NIKE TREND SNEAKER PA OFF Pants ¥14,300。（Nike）

褲腳拉鏈內襯更有Nike Logo，十分細緻。（Nike）

NIKE AS M NSW NIKE TREND WC 1 OFF Coach Jacket ¥18,700。（Nike）

因此這批Nike Trend Capsule服飾，無疑是80-90年代初Nike風格的經典寫照，那時可謂品牌的輝煌時期，Air Jordan憑藉Michael Jordan公牛皇朝橫掃世界，Air Max也於此期間降臨於世，該時代的美式運動風打扮，成為大家集體回憶。故系列吸引之處，除復刻舊Logo外，亦細緻地以高領Mock Neck去做衞衣，Coach Jacket下襬位置也加入索繩設定，這些全是舊時代服運衣服的細節元素，現在一點一滴加入其中，的確風味十足。