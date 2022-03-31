Pokémon、高達潮過米奇老鼠　看日本前衛品牌如何將日漫時裝化

雖然卡通人物向來是潮流世界極受歡迎設計元素，然而在過去好些年來，都是以歐美漫畫為，對日漫卻又欲拒還迎，即是用米奇老鼠、Snoopy和Marvel超級英雄造時裝自覺有型，相反把新世紀福音戰士、SLAM DUNK或鬼滅之刃帶上Fashion Show T台，則嘲笑人家是秋葉原宅男，認真雙重標準。



時光飛逝，愈來愈多日本知名的動畫又屹立兩個、甚至數個世代，漸漸邁向與米奇老鼠同等樣之地位。（LOEWE）

箇中原因，是因為美漫出道得更早，歷史悠久得多，好像1928年誕生的米奇老鼠，也快100歲了，打進了幾代人的生活之中，久而久之成為了大家共同的集齊回憶，並非一小撮人的專利。

偉大的Yohji Yamamoto在2004年秋冬季已先知先覺，嘗試將日本知名的鹹蛋超人帶上巴黎時裝舞台，卻正因為行得太前，當年迴響只屬一般。（Yohji Yamamoto）

不過隨時光飛逝，愈來愈多日本知名的動畫又屹立兩個、甚至數個世代，多啦A夢固不用多說，就連阿基拉、櫻桃小丸子、新世紀福音戰士、海賊王、千與千尋，亦早已風靡世代各地，深受60、70、80、90、00後喜愛，這種一代傳一代的流行記憶，使到整個社會均共同認可這種物事，自不然成功「洗底」，邁向與米奇老鼠同等樣之地位。

作為一大日本人氣新牌，SAINT Michael最近才與村上隆合作，大玩宅男風日漫元素。（SAINT Michael）

因此近年湧現的一眾新晉日本品牌，其設計師皆熱衷於以日本動畫作設計元素，主因不止因為市場需求關係，更重要是這批90、00後年輕設計師，本身是飲上述日漫的奶水長大，哪試問又怎會排斥呢？好像今次介紹的PROLETA RE ART和MEMENTOMORI，最近便分別以經典日漫作設計靈感，立即大受歡迎。

MEME HACK TOON REMAKE HOODIE No.165 "psychokinesis from 1996"。（PROLETA RE ART）

PROLETA RE ART的背景，過去《一物》早已介紹過，以Boro古布工藝作大前提製作牛仔褲及相關服飾，除選用日本大正時代製造的舊布外，也有美國造Vintage Bandana舊圍巾，再結合刺子繡Sashiko技術作縫紉補丁。哪怕平均定價超過二萬多港元，也大受日本潮流人追捧，但數量稀少，極之難購。

留意並非求其印個圖案上來了事，而是以Sashiko手法，人手一針一線縫紉上去。（PROLETA RE ART）

今次PROLETA RE ART亦再下一城，意想不到地以Pokémon中的耿鬼作主題，將牠的圖像注入到舊化洗水Hoodie之上，留意並非求其印個圖案上來了事，而是以Sashiko手法，人手一針一線縫紉上去，既將日漫潮流化，更將日漫工藝化，或許這正是日本動漫文化未來一大出路。

MEMENTOMORI 2022ss gundam bomber jacket。（MEMENTOMORI）

手袖、頭套等部件皆可以自由拆解和組合，連大褸本身可以雙面著用。（MEMENTOMORI）

至於另一日牌MEMENTOMORI則大玩前衞，沒有直接將圖案顯示到衣服之上，而是將它變成衣服一部份，把Gundam內著名的RX-78F00製作成多功能大褸，手袖、頭套等部件皆可以自由拆解和組合，連大褸本身都可以雙面著用，精緻前衞度比UNDERCOVER的新世紀福音戰士系列來得有過之而無不及。

MEMENTOMORI很像Margilela，滿載解構主義重組概念。（MEMENTOMORI）

（MEMENTOMORI）

MEMENTOMORI性價比極高。（MEMENTOMORI）

但留意MEMENTOMORI的作品可比PROLETA RE ART還要難買得多，並非他定價更高（便宜得多，最貴作品也不過是80,000日圓），很多作品只會製作一件，售完即止不在講，尺碼大細也由設計師自行發揮，合唔合身全靠彩數似的，可見MEMENTOMORI目前還處於玩票性質，喜歡才會造似的，如斯神化，自然更加渴市，每次推出新作定必立即完售，不相信的話可到其網店看看。