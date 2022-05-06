adidas全新灰色復古跑鞋Response CL　網民驚嘆以為是NB灰系990

New Balance大熱大勇，邀請到Teddy Santis加盟可謂如虎添翼，全新登場的「Made In USA」系列，重新完美演繹品牌的灰色美學。可以說，現在聽到「灰系」這組字詞，世人十居其九只會想起NB，因此為了不會這個波士頓品牌獨霸灰色一片天，愈來愈多品牌也積極回應潮流，打造屬於自家的灰系球鞋，最近加入戰團的，就有adidas與日牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.。



adidas × Fear of GodLogo衞衣。（jerrylorenzo）

Jerry Lorenzo搶先著用。（akfieldster）

話說自從由Nike過檔adidas之後，Jerry Lorenzo主理的Fear of God便來勢洶洶地預告，將會與三間牌進行全方位合作，打造別注系列。可惜自消息發布以後，Fans們一直等了又等，卻始終只聞樓梯響，唯一流出過的作品照，便只有兩件青黃色Logo衞衣而已。

日前Jerry Lorenzo突然在個人IG Story上，發放一對adidas三間Logo灰系球鞋照。（jerrylorenzo）

其灰系用色，與NB 990有異曲同工妙。（New Balance）

搞怪的是，日前Jerry Lorenzo突然在個人IG Story上，發放一張印上醒目灰系adidas Performance三間Logo的灰色球鞋，讓網民以為adidas × Fear of God鞋作終於登場，瞬即雀躍萬分瘋傳網路。不過其後卻發現「跟車太貼」，被眼利網民認出，這只是adidas常規鞋款Response CL，並非甚麼驚天動地聯乘大作，網民之所以有所誤會，除了因為早已對adidas × Fear of God望穿秋水外，亦因為比較起ULTRABOOST、NMD、Yeezy Boost、Micropacer、Stan Smith或Forum等傳奇款式，Response CL的確注目度較低，不少人根本就不清楚它的存在。

adidas Response CL「METAL GREY」。（adidas ）

然而過去的名不經傳並不代表它「無料到」，事實上這款建基在2003年跑鞋舊作Response Cushion之變種型號，近年逐漸受到adidas重視，今年1月初更以「METAL GREY」名義，推出灰系復古跑鞋Response CL，不止Old School感特強，部少網民更覺得它與New Balance一眾「9系」灰色名作十分相似，「乍看之下還以為是990」。雖然是否當真向人家「致敬」便無從稽考，卻勝在性價比較高，StockX HK$1,060便有交易，加上空穴來風、事必有因，Jerry Lorenzo無原無故穿上Response CL示眾，估算它會列入adidas × Fear of God系列之中，亦大有可能。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.×SUICOKE Vibram Fivefingers。（SUICOKE）

除了adidas Response CL外，宮下貴裕的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.近日也推出與New Balance幾可亂真的灰系鞋作，繼上年與SUICOKE合作後，再度以Vibram Fivefingers功能越野跑鞋作主題，推出灰色別注。麂皮結合尼龍網狀物構成鞋身，撇除五趾鞋底，單論灰鞋身的話，的確與NB 990十分近似，還要前衞得多呢。