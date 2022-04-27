New Balance美製系列重塑三代經典NB990　迎接美國製造光輝歲月

【New Balance】自從Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis成為New Balance 「Made In USA系列」創作總監後，終於發表上任後第一個系列，理所當然是以「美國製造」掛帥。



New Balance「Made In USA系列」的M990TA1（New Balance）

當New Balance去年4月宣布委任Teddy Santis成為品牌「Made In USA系列」的創作總監後，大家十分期待他的新設計，因他在Aimé Leon Dore交出漂亮成績單，令美式復古風格人氣急升，即使NB近年人氣甚高，但相信Teddy Santis絕對有能力提升品牌的時尚度。

由Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis主理New Balance 「Made In USA系列」終登場（New Balance ）

經過一年時間，Teddy Santis的「Made In USA系列」首作終於登場，由於今年是990系列踏入面世40周年紀念大日子，所以990鞋款成為這系列主角，分別是990v1、990v2和990v3，經由Teddy Santis親自主理下，以品牌簽名式的灰色作主調，既保留990系列的靈魂，再從中加上復古舊化作點綴，成功畫龍點睛，進一步將「美國製造」精神發揚光大，為經典990鞋款賦予新意義。



點擊看「Made In USA系列」三大990鞋款設計細節：

New Balance M990TA1



New Balance M990TD2



New Balance M990TG3



以第一代990v1作基調的M990TA1，以元祖復古姿態呈現，後跟拼接上淺卡其色即時添上懷舊氣息，加上鞋舌上的OG Logo，原汁原味的確令人眼前一亮；至於M990TD2後跟換上大面積的淺卡其，比原來的990v2多一點時尚色彩；而M990TG3巧妙地從990v3細節上著手，卡其色注入不同位置，中底也呈泛黃舊化氣味，將Teddy Santis的時尚觸角表露無遺。

「Made In USA系列」服裝也不能忽視（New Balance）

以為球鞋才是「Made In USA系列」重中之重？對不起，那就大錯特錯了，是次服裝也十分精彩，堅守「美國製造」大原則，不論T-Shirt、Hoodie，還是Sweatpants，雖然只有黑、白、藍、灰四種基本配色，也沒有搶眼圖案，第一眼看上去視覺刺激一定不強烈，但拿上手後的厚實質感，捕捉到昔日美製Champion、Double RL的工藝與美學，這種American Causal正是Teddy Santis拿手好戲，由他處理的Lookbook造型照充份展現出其獨特運動時尚風的吸引力，令人更期待下一個系列。

Teddy Santis主理的Lookbook造型照充份展現出其獨特運動時尚風和穿搭功力（New Balance）