New Balance美製系列重塑三代經典NB990 迎接美國製造光輝歲月
【New Balance】自從Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis成為New Balance 「Made In USA系列」創作總監後，終於發表上任後第一個系列，理所當然是以「美國製造」掛帥。
當New Balance去年4月宣布委任Teddy Santis成為品牌「Made In USA系列」的創作總監後，大家十分期待他的新設計，因他在Aimé Leon Dore交出漂亮成績單，令美式復古風格人氣急升，即使NB近年人氣甚高，但相信Teddy Santis絕對有能力提升品牌的時尚度。
經過一年時間，Teddy Santis的「Made In USA系列」首作終於登場，由於今年是990系列踏入面世40周年紀念大日子，所以990鞋款成為這系列主角，分別是990v1、990v2和990v3，經由Teddy Santis親自主理下，以品牌簽名式的灰色作主調，既保留990系列的靈魂，再從中加上復古舊化作點綴，成功畫龍點睛，進一步將「美國製造」精神發揚光大，為經典990鞋款賦予新意義。
點擊看「Made In USA系列」三大990鞋款設計細節：
New Balance M990TA1
New Balance M990TD2
New Balance M990TG3
以第一代990v1作基調的M990TA1，以元祖復古姿態呈現，後跟拼接上淺卡其色即時添上懷舊氣息，加上鞋舌上的OG Logo，原汁原味的確令人眼前一亮；至於M990TD2後跟換上大面積的淺卡其，比原來的990v2多一點時尚色彩；而M990TG3巧妙地從990v3細節上著手，卡其色注入不同位置，中底也呈泛黃舊化氣味，將Teddy Santis的時尚觸角表露無遺。
以為球鞋才是「Made In USA系列」重中之重？對不起，那就大錯特錯了，是次服裝也十分精彩，堅守「美國製造」大原則，不論T-Shirt、Hoodie，還是Sweatpants，雖然只有黑、白、藍、灰四種基本配色，也沒有搶眼圖案，第一眼看上去視覺刺激一定不強烈，但拿上手後的厚實質感，捕捉到昔日美製Champion、Double RL的工藝與美學，這種American Causal正是Teddy Santis拿手好戲，由他處理的Lookbook造型照充份展現出其獨特運動時尚風的吸引力，令人更期待下一個系列。