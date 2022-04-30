Nike研究可持續發展30年　最新鞋款何解稱為品牌史上最環保球鞋？

【Nike/ 環保/ 可持續發展】可持續發展時裝雖然不是甚麼新鮮概念，然而如何將它發揮到極緻，背後等待世人探索的空門則仍然廣闊，既要100%以環保再生物料，更要追求球鞋若有一天被棄掉後，亦可100%自然分解，不對環境構成任何污染。



Nike ISPA Link 今年矚目登場。（Nike）

如此概念講便容易，當真製作起來多年來卻荊棘滿途，喜幸透過設計團隊努力不懈，作為運動業界龍頭的Nike終於創製出ISPA Link與ISPA Link Axis：兩對品牌史上環保進程最接近完美的鞋款。

上年落成位處葵涌石籬的GRIND籃球主場。（Nike）

把運動鞋及服飾加以回收並分割磨碎，壓縮成稱之為Nike Grind的原材料，用以鋪設籃球場地面。（Nike）

回顧歷史，Nike對Sustainability（可持續性）的探索源遠流長，早在1993年，Nike時任球鞋工程師Steve Potter便開發出「Reuse-A-Shoe」企劃，嘗試把運動鞋及服飾加以回收並分割磨碎，壓縮成稱之為Nike Grind的原材料，用以鋪設網球、籃球場和田徑場的PU跑道地面，以達至循環再造的環保理念，上年落成位處葵涌石籬的GRIND籃球主場，正是這場歷史接近30年遠征的結晶品。

Considered Design球鞋是十多年前Nike以再生物料造鞋的先鋒之作。（nike）

2012年Flyknit技術誕生為再生物料造鞋技術寫下重要里程碑。（Sneaker News）

至於球鞋方面，以往Nike Grind物料亦一直被倡議應用到製鞋工藝之上，2005年的「Considered Design」球鞋系列因此應運而生。縱然「Considered Design」成績未如理想，Nike對Sustainability的承諾亦未有退卻，未幾便利用截然不同之法，將部份比例的循環再造物料分解成紗線，編織出號稱Flyknit的技術，令波鞋環保與舒適性均提升至另一出所未有境界，改寫歷史。

將球鞋變成模型的概念，以類似砌模型方式，將球鞋3大核心組件：鞋底、鞋面、鞋帶組合起來。（Nike）

將織物鞋面，以套入的方式套進鞋底固定釘孔中，來取替膠水為球鞋組裝進行結合，如斯概念堪稱劃時代。（Nike）

然而要達至100%環保，以往Flyknit技術及相關鞋款則仍有所侷限，一來當時製作出來的紗線，難以完全捨棄工業物料，鞋面與鞋底之間的粘合，亦不能避免地使用到膠水或黏合劑，而更重要是，既然製作過程中涉及到工業物料之運用，那麼球鞋本身便注定不能夠被100%自然分解，這是一個邏輯上的連鎖問題。

鞋底固定釘孔。（Nike）

不過Nike ISPA Link的出現，正是上述問題的終極答案——將球鞋變成模型的概念，以類似砌模型方式，將球鞋3大核心組件：鞋底、鞋面、鞋帶組合起來，過程中並沒有使用丁點黏合膠水，鞋底與鞋面乃是以鞋底固定釘孔，套進鞋面套之方式進行連接，而組裝過程同樣簡易，平均8分鐘便能完成一雙Nike ISPA Link的組裝，簡化以往造鞋的冗長過程。

Nike ISPA Link Axis。（Nike）

Nike ISPA Link Axis，是以ISPA Link作原型之進化版，屬100%環保再生球鞋的最終形態。（Nike）

至於2023年才推出Nike ISPA Link Axis，則是以ISPA Link作原型之進化版，屬100%環保再生球鞋的最終形態。有別於以往Flyknit鞋面，ISPA Link Axis可是採用全新100%可再生聚酯材料製3D打印Flyknit面料，環保內涵超越前作，另外100%可再生TPU中底，則由Nike氣墊廢料所製成，以再生物料製作，他朝廢棄之後，亦能100%自然分解，終實現物料百分百回收率的宏願，無怪大受全球球鞋業內人士關注。