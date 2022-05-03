Met Gala 2022│Kim K捨棄新衫宏揚古着 八両金快閃紐約最騎呢？
撰文：張榮熹
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【Met Gala 2022】老實說，自Anna Wintour一手主理每年的Met Gala後，Met Ball已然超越奧斯卡，成為西方時裝世界最矚目的華衣美服派對。
來到2022年度，今次主題便定命為「America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選集），重朔1870到1900年美國Gilded Age的輝煌時代，讓世人於這個街頭文化雄視一切的世代中，重新認識阿美利堅古典美學。
或許今年以讚頌古典美學為主調，因此一眾盛裝赴會的Fashion Icon、政客巨賈，均一改以往造型上的天馬行空與稀奇古怪，打扮成典雅淑女或紳士，貴氣不凡。例如向來以騎呢及暴露而成為焦點的Kim Kardashian，今年也一反常態，沒有刻意露股露胸，更擅用其超強大人際網，找來一代巨星瑪麗蓮夢露於1962曾親身著用的古董真品，由Jean Louis設計鑲滿6,000水鑽天價珍寶，不止華美，更具有超重要歷史意義，事關當年夢露正是穿上它，於已故總統約翰甘迺迪45歲生日派對上，獻唱《Happy Birthday》一曲給她這位緋聞情人，據知向來豐滿Kim K為穿上此裙而刻意減磅16磅，隆重其事。
至於向來崇尚街頭Look的Billie Eilish，在Met Gala 2022也特意穿上GUCCI度身訂造束胸晚裝，獨具鍍金時代美國貴婦之西部風情。而作為美國時裝界每年最注目盛典，Met Gala的戰略意義早就不侷限於時尚世界，政界代表前總統夫人Hillary Clinton、首富Elon Musk以及冬奧金牌運動員谷愛凌均有列席，就連「八両金」竟也意想不到地快閃會場，究竟所謂何事？
Met Gala 2022華衣美服精選：
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