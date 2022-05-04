木村拓哉著用Chrome Hearts衞衣無價寶？　服飾隨時比銀器更渴市

【木村拓哉】香港人當然愛Chrome Hearts，不過玩法普遍比較單一，往往追捧人家那幾款王道作品。其實Chrome Hearts除了十字架吊墜、Keeper Ring或Onyx Bead Bracelet外，這個西方銀器之王的服飾類單品一樣出色，連木村拓哉也一直是Fans，誰說銀器品牌一定只擅長出銀器？



Chrome Hearts Matty Boy Brain Hoodie。（木村拓哉）

話說日劇天王木村拓哉新作《邁向未來的倒數10秒》收視雖然不似預期，但劇中飾演高中拳擊教練的他一再以Sporty Look示人，最近於自己個人IG帳戶中，連續上載兩張著上Chrome Hearts灰色有帽衞衣造型照，叫日本Fans看得心花怒放。

搭上Matty Boy之後，Chrome Hearts形象上轉變可謂天翻地覆。（StockX）

Chrome Hearts × Matty Boy Cap。（StockX）

事關這件Hoodie並非一般貨式，它可是與知名塗鴉藝術家Matty Boy的聯名別注款式，自2020年展開合作以來，為Chrome Hearts形象上所帶注入的衝擊可謂天翻地覆，以往Chrome Hearts總是以暗黑與搖滾意味為主，冷冰冰，總拒人於千里之外似的。然而搭上Matty Boy之後，俏皮風格與多姿多彩顏色美學，均明顯融入到品牌的服裝類產品中去，卻又不會動搖其核心價植。好像木村所著的Matty Boy Brain Hoodie，Chrome Hearts招牌歌德字體Logo簡單地印在胸口上，左右手臂及背面卻鋪天蓋地印滿Matty Boy塗鴉卡通圖案，集虛榮與玩味一身。當時甫一推出已瞬即在全球各地被搶購一空，現在二手市場炒價更叫達HK$10,740，據知Matty Boy與Chrome Hearts在不久將會聯合BIRKENSTOCK，打造三方聯乘鞋款，值得期待。

木村著用Chrome Hearts皮革Down Vest背心。（gxomens）

Chrome Hearts機車皮褸日本當年承盛90萬日圓一件。（gxomens）

作為亞洲知名Chrome Hearts大粉絲，木村拓哉對品牌之傾慕從不侷限在銀器首飾類別，更稀有、定價更高昂的機車皮褸（日本當年承盛90萬日圓一件）及皮革Down Vest背心，皆一一被大神收納到衣櫃之中。而留意在貴格衣服飾單品之中，Chrome Hearts不時會將銀器鑲進衣服之中，製成鈕扣或拉鏈，木村所曾著用的一系列皮褸如是，早前COMME des GARÇONS聯乘Chrome Hearts的聯乘亦是如此，極具收藏價值。