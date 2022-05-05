從Kobe 6 Protro看盡人性美善醜惡　網民尖酸刻薄論港人投機心態

【炒鞋】隨着Kobe Bryant遺孀Vanessa Bryant與Nike和好如初，Nike Kobe一系列單品在闊別一年有多後，亦終於再次有新作推出市場，打頭陣的，正是紀念Kobe和愛女Gianna的Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16，黑色蛇紋主調結合種種致敬細節，心思無限。而為兌現Vanessa Bryant希望人人都能夠享受到Kobe波球鞋的承諾，今次球鞋發售一改以往矚目作品玩限量和網上抽籤的方式，改為以「專屬購買權」形式售賣，原意雖好，誰不知卻又引來一連串問題，更引來網民熱話，究竟所謂何事？



Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16日前正式登場。（Nike）

話說為打擊炒風和Bot機器人搶鞋行為，今次Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16列明要擁有「專屬購買權」的顧客才能透過官方途徑正價買到，而這個「專屬購買權」亦非人人都可以擁有，首先需要本身經已是Nike.com.hk會員，另外亦要得到品牌方面的資格認可，合資格的特選客戶，才會收到電郵，通知在指定時間內於網店進行選購，每人限買一對。那麼如何才能夠成為特選客戶呢？Nike方面沒有申明，但據知會翻查會員過往網上購物紀錄，如果曾購買過籃球類甚至是Kobe系列商品的買家，就會被挑選會特選客戶，以盡量確保每名購買者都是真心喜歡Kobe作品，並非投機取利的炒家。

為壓制炒風，在2020年初Kobe Bryant不幸意外生亡之後，Nike已立即宣告暫停售賣Kobe一切相關服飾作品，以防非真正用家牟機取利。（Vanessa Bryant）

礙於Kobe系列停擺一年後聲勢太強之故，使到就算球鞋生產得再多，也無法達致每名特選客戶都能買到。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

最終還不到的人還是佔大多數。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

然而理想歸理想，現實總會有所出入，別以為擁有「專屬購買權」，就一定買到心頭好呢！事關收到這封「專屬購買權」電郵的朋友，原來為數不少，而今次Mambacita Sweet 16縱然已經按Vanessa Bryant要求，嚴禁玩限量，讓生產數大幅上升，但礙於Kobe系列停擺一年後聲勢太強之故，使到就算球鞋生產得再多，也無法達致每名特選客戶都能買到的份額(還未計那些沒有收到「專屬購買權」而又想購買的消費者)，最終需求仍然大過供應，Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16一如既往的特別版球鞋一樣，在二手市場熱炒非常。

雖名字略為不雅，但屌NIKE HK老母群組 及報料區Facebook專頁近年深受歡迎，論盡香港鞋圈千奇百趣事。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

其實Nike這些年來已嘗試過種種方法，來壓制實體店排隊壟斷、走後門貨、網上Bot機械人搶鞋等各樣引至球鞋炒賣的行為。。（west.coast.streetwear）

如是者，許多買不到的特選客戶，便怒火中燒地與Facebook本地知名群組「屌NIKE HK老母群組 及報料區」內大吐苦水，指控Nike種種不公，甚至聲言致英文電郵給Vanessa Bryant投訴云云，好不熱鬧。其實Nike這些年來已嘗試過種種方法，來壓制實體店排隊壟斷、走後門貨、網上Bot機械人搶鞋等各樣引至球鞋炒賣的行為。然而你有張良計，我有過牆梯，於資本主義的社會下，貪得無厭注定要如影隨形之文明副產物，沒能買到鞋的人，總義憤填膺希望能夠以原價買到球鞋，期望它不會升值；然而在得到心儀球鞋之後，很多人偏偏又會「今天的我打倒昨日的我」，奢求鞋子市值不斷攀升，這種想法縱然自相予盾，卻又人之常情，於香港更是如此，炒樓、炒股票、炒錶、炒演門會門票，正、反兩面民眾的所謂堅持立場，往往都只視乎他們是否屬既得利益者而已。

這種說法是人性光輝？還是道德勒索？實在公說公有理，婆說婆有理。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

但網民已立即反問如何去界定「真心愛嘅Fans」呢？（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

又有人說希望成功購買到的「非真正用家」，能夠以原價或者多點點的價錢將鞋轉讓給「真心Fans」，這種想法近年在香港似乎愈趨普及。的確作為時裝圈內人或者真心喜歡時尚的朋友，眼見許多優秀潮流產物，被很多圈外又非真正喜歡，卻只想唯利是圖的人，以利用老人家、南亞人「請槍」排隊或Bot機械人手法壟斷式搶奪球鞋，再以不合理價錢，回售予真正用家，這當真是一件既可悲又可恨的事。

炒樓、炒股票、炒錶、炒演門會門票，甚麼都炒一餐，正、反兩面民眾的所謂堅持立場，往往都只視乎他們是否屬既得利益者而已。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16目前炒價旺盛。（Stock X）

那些只懂投機取利玩壟斷的水貨拆家們，才是問題始作俑者。（屌NIKE HK老母群組 及報料區）

然而請大家對準槍頭，要理解到真正破壞公平性和潮流文化風氣的始作俑者，從來都是那些動輒可以將同一款鞋，搶佔到數十甚至過百對鞋繼而高價出售的水貨拆家們。那些純粹透過運氣買到一對球鞋的個別幸運兒，我們可以報以恭喜或者內心「葡萄」，但人家公平公平地買到球鞋之後會怎樣處理它，是自用、轉售、收藏還是把它直接掉落大海，這是每個人的自由。道德勒索個別用家若將鞋子高價賣掉就是「侮辱咗Kobe同GiGi」之說，只是一種「大鱷」打不了，便欺壓「散戶」的意氣用事，不但無濟於事，亦只會徒添紛爭，何況如何去界定「真心愛嘅Fans」？強大如Nike也難以透過「專屬購買權」完全分辨得了，平常人之間平水相逢，知人口面不知心，這邊廂答你對Kobe奉若神明，轉個頭將球鞋放上Carousell $5,000蚊放售，也是未可知的事……