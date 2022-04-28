夏日涼鞋精選│Stone Island機能性最強　Suicoke聯乘設計大膽破格

縱然波鞋熱潮勢如破竹還未見頂，但來到夏日炎炎又陰晴不定的月份，涼鞋款式在男女老少的心目中，終歸有着不能替代的重要地位。

輕裝郊遊時攀山涉水，機能涼鞋既防滑、通爽又容易穿脫，十分方便，而若應用在都市逛街，好些斯文涼鞋獨有的懶洋洋美學，也為夏天塑造出一種波鞋所不能的雅典風景。

那麼機能風與斯文風涼鞋，誰是你的最愛呢？



Stone Island Shadow Project sandal，定價為$420美元.。（Stone Island）

機能風代表：Stone Island Shadow Project

作為Stone Island的前衞實驗支線，Shadow Project作品向來前瞻性過人，定價高昂過人，今次「只承惠」420美元，其實已是莫大恩賜。全黑色冷峻外觀以合成皮革鞋底及尼龍鞋面作為主結構，尼龍鞋面上穿有由Ｚ型貫穿的尼龍索帶，用以調教涼鞋鬆緊程度，確保舒適，鞋床中也加入具抗菌特性的橡膠，盡顯Stone Island團隊精益保精，而對於日系時裝愛好者來說，這對鞋作也讓有想起visvim昔年鞋作Christo，大家又覺得相像嗎？

TEVA Black Flintwood HK$807。（HBX）

機能風代表：TEVA

提起TEVA涼鞋，很多人只會想起Hurricane XLT2此鞋款，但人家特別款式多的是，例如Black Flintwood正是一個很值得關注鞋款，事關包裹鞋趾的它保護性明顯比Hurricane XLT2更強，而且主打水、陸運動，既能行山，其速乾性能也絕對適合應用在水上活動之中，唯XLT2所不能。

Crocs Pollex Clog by Salehe Bembury Cucumber。（Crocs）

機能風代表：Crocs

《一物》頻道上年曾介紹Salehe Bembury的獨到之秘，Salehe Bembury與Crocs第一波合作的Pollex Clog膠鞋早已在全球掀起大轟動，炒價已達數千港元，令人咋舌。而最新消息是第二擊亦快將啟動，當中尤以鮮緣配色最為注目，可惜只有美國區內作官方發售，香港有意購買的朋友，唯有再次「食炒」了。

Suicoke × Tom Wood Makö Clog。（Tom Wood）

Suicoke × Tom Wood GGA-Vega Sandal。（Tom Wood）

機能風 + 斯文風代表：Suicoke × Tom Wood

對於香港人而言，Tom Wood可能是一相對陌生品牌，其實人家在北歐可是人氣極盛的潮流品牌，主打銀器首飾起家，近年也將業務拓展到其他服飾市場，最近便與Suicoke打造聯乘別注，推出兩款型號、共四款顏色鞋作。斯文休閒風有Makö Clog拖鞋，分別具有黑色或綠色配置，無踭舒適設置，鞋頭則打造成皮鞋式樣，圓潤輪廓肥喐喐似的，十分可愛。至於另一款別注則走機能風路向，以Suicoke經典大作GGA-Vega Sandal作基軸，結合閃爍特別配色，外觀雖然奇特，但仍配備堅韌尼龍索帶可Vibram專業大底，故無阻其山系活動方面之專業性能。

PLEASURES × DR. MARTENS，4月30日推出，售價待定。（DR. MARTENS）

斯文風代表：PLEASURES × DR. MARTENS Jorge

雖然很多人只覺得DR. MARTENS很Punk，與休閒風格風馬牛不相及，然事實上人家風格多元，有很多別出心裁的長靴及皮鞋類以外作品，同樣出色。例如Mule涼鞋正正很值得大家注視，不但風格休閒，更重要是著法多端，固定足踝的鞋踭位能夠上下移動，將它撥到最貼近鞋面近處，整對鞋即能變成無踭的居家拖鞋式樣，一秒間由涼鞋變成拖鞋。

為宣掦涼鞋之美，最近DR. MARTENS亦再度與街頭品牌PLEASURES合作，以Mule涼鞋作靈感，改造出別注PLEASURES Jorge鞋款，將PLEASURES品牌字樣以潦草方式刺繡地鞋面之上，概念簡單，卻起畫龍點睛之效。

Patta × Mephisto Sam Sandals。（Patta）

斯文風代表：Patta × Mephisto Sam Sandals

來自美國的Mephisto起源自1965年，在潮流界雖然並非閃亮名字，但於眾間社會多年來也不缺支持者，廣受信譽。這種擁有歷年地位但缺乏潮流感的老牌，在現今這個Collaboration大過天的時代裡，其實十分吃香，事關很多潮流單位都熱衷邀請他們合作，大玩新舊結合。例如荷蘭潮店Patta最近便聯合Mephisto，此老牌經典涼鞋型號Sam作原型，推出搶眼別注配色，甚有90年代輕鬆休閒感。