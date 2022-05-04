日系藍染襤褸風味進駐7-11　三方聯乘將可愛史諾比配上舊化FDMTL

【聯乘/ 藍染/ 襤褸】近年，日本職人的傳統工藝如藍染（Indigo）、襤褸（Boro）等，愈來愈受重視，並且成為時尚潮流重點，而日牌FDMTL正正是靠此起家。

FDMTL服裝玩舊化工藝玩得出色，玩聯乘同樣有聲有色，New Balance、VANS、Heimplanet、Dickies等別注全被炒殺。

想不到本地7-11也愛日本職人技藝，跟FDMTL和《Peanuts花生漫畫》一起來個三方聯乘，可能是香港「7仔」史上最潮別注。



（7-11）

7-11購物印花換購物品一年好幾次，潮人可能認為事不關己，不過今次7-11合作對象竟是以舊化牛仔服打響名堂的日牌FDMTL，終於親身感受到消費換取印花的重要性，指定印花數量加$46至$80元，便可換購7-11、FDMTL與Peanuts三方聯乘的別注袋款，除了抵，只有抵。

吉津學領軍的FDMTL擅長舊化和聯乘（攝影：黃寶瑩）

以這樣便宜的優惠價錢換購到FDMTL產品，袋款上的只是藍染、襤褸風味設計，即是等同龍蝦風味丸，別以為真的有龍蝦肉，不過品牌主理人吉津學依然交足功課，巧妙地把可愛的《Peanuts花生漫畫》Snoopy、Woodstock副入在舊化藍染襤褸印花圖案之中，視覺效果做得很出色，是充滿日本風情的時尚設計。

山系風格的Sacoche Bag TEA TIME SNOOPY是聯乘系列中首選（7-11）

點擊看7-11、FDMTL與Peanuts三方聯乘的別注系列袋款：

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另外，值得一讚的是聯乘袋款設計甚多元化，有環保必備的Shoppibg Bag、又有山系風格的Sacoche Bag，還有String Bag、Tote Bag等款式，確實吸引，吉津學一網打盡男女老幼不同需要。



按圖重溫FDMTL過往聯乘項目：