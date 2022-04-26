《POPEYE》官方網店開通　美國製造Logo T恤堅守City Boy精神價值

【City Boy】紙媒寨冬，要生存就要開拓新收入來源，除了搞網站外，下一步當然是開網店，像《POPEYE》那樣。



《POPEYE》自創刊以來一直奉行的簡約自然長青City Boy時尚風格，雖然沉寂了好一段日子，但2012年自木下孝浩成為雜誌總編輯後，成功重塑City Boy形象，甚至將之由潮流文化提升到生活態度，可惜他最終敵不過辦公室政治而離開母公司Magazine House，轉投UNIQLO母公司迅銷集團，擔任創意總監一職，由他主理的免費紙本《LIFEWEAR》搞得有聲有色，的確是編輯雜誌的高手，同期《POPEYE》頓時完全給比下去。

POPEYE Web於2021年5月初登場（POPEYE）

不過，《POPEYE》志不在此，當初有傳木下孝浩離開原因是他不肯轉型到網媒，自他離開後，《POPEYE》先建立官方網站POPEYE Web，繼而開通Facebook、Instagram等社交媒體和YouTube、Spotify等官方頻道，擺明車馬進軍網上世界，再翻關最新一期5月號的《POPEYE》雜誌，同以東京作主題，跟木下孝浩昔日操刀的相比，高下立見，也明顯地見到《POPEYE》重網輕紙的心。

《POPEYE》官網開張首批單品登場（POPEYE）

按圖看《POPEYE》官網首批單品：

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早前，《POPEYE》官網店正式開張，暫時有9款單品上架，白色Tee、Logo Tee和Hoodie是指定動作，剪裁是City Boy大愛的Loose Fit，美國製造，講求高品質，也要舒適度；另外還有日用品，分別有貼紙、封箱膠紙帶、溫泉毛巾，還有最吸引的公文袋，用上可水洗紙製成，尺碼剛好可放入《POPEYE》雜誌，也可放平板電腦、記事簿等，加上袋身的Logo，盡現生活品味。

記得2016年《POPEYE》創刊40周年時，曾跟BEAMS合作推出一系列聯乘單品， DESCENDANT Cap帽、Champion衛衣和Pocket tee、TIMEX腕錶、Engineered Garments軍褸、Vans球鞋等別注，當時短時間售罄，成為City Boy必備之選。今次網店頭炮決定肥水不流別人田，全部自家單品，且看City Boy會否瞓身支持。