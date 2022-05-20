Louis Vuitton聯乘草間彌生新手袋亮相　十年後再遇比前作更好？

【Louis Vuitton聯乘草間彌生】時裝品牌跟藝術家合作推出手袋當然不是新鮮事，數數手指，近一、兩先後已有Givenchy ×Chito、GUCCI × Ken Scott、Coach × Keith Haring、Longchamp × André Saraiva等等。



不過，說到矚目和級數，始終是Louis Vuitton十年後再度聯乘草間彌生更勝一籌。



Louis Vuitton相隔十年後再次跟草間彌生合作推出聯乘手袋（Louis Vuitton）

日前，Louis Vuitton在聖地牙哥舉辦的22/23年早春度假系列中，天橋上模特兒手持袋款成為場中焦點，事關這是品牌相隔十年後，再度跟日本當代藝術家草間彌生合作，設計出新手袋。

聯乘手袋用上草間彌生簽名式的波點元素，系列主要有兩大設計，有七彩波點配到黑色或Louis Vuitton Monogram圖案的手袋，令原本Feminine的袋款，變得充滿街頭時尚色彩；至於另一則是走Rock路線，黑色手袋上鑲滿了銀色金屬波點，前衛Metallic感滿載。

時光倒流到十年前的2012年，時任Louis Vuitton主帥Marc Jocobs請來草間彌生合作，打開了時尚與藝術聯乘的大門，成為劃時代的經典手袋，將充滿迷幻色彩的波點注人不同LV袋款中，黃黑、紅白等「很草間」的配色甚是搶眼，不但成話當時時尚熱話，更引起搶購潮。其後這系列手袋多次出現在拍賣會中，每次都成功拍出。

Louis Vuitton於2012年時首次跟草間彌生聯乘的設計（Louis Vuitton）

想不到兩者十年後再來毫無預警的「復合」，雖然系列於2023年才正式公開發售，但相信不少人已將之放進購物Wish List中的前列位置。