日本隱世古着再造單位Room No.6　專解構40、50年代古品軍褸軍袋

論古着再造技藝，日本毋庸置疑是當世第一大國，而軍事古布也是繼藍染Boro古布之後，最受歡迎的Vintage Remade原材料，特別是自從2013年細川雄太的READYMADE面世後更是如此



今次介紹的東京單位Room No.6，亦是一個主打舊軍用品古着再造的單牌，不過較之READYMADE，則有明顯分別。



其實文章標題之所以稱Room No.6為「READYMADE 2.0」，或多或少乃是出於「標題黨」因由，這樣說對這特色品牌來說的確有欠公允。首先Room No.6歷史也不短，4、5年前已嶄露頭角，與READYMADE並肩起來算是同期出道；二來雖然沒有如READYMADE般橫掃裏原裡甚至西方Hip-hop界別，但它也絕非名不經傳，在古着圈或American Casual文化圈早已深受認可支持者眾，連Nigel Cabourn中目黒店曾與隆重地邀請舉行Pop up Store，實功備受認可。

Room No.6古着再造手袋製品。（likethisshop）

除網店外，Room No.6在東京江東區有自家專門店，期望開關之日能去朝聖。（Room No.6）

Room No.6網站全部單品長期處於Sold Out或無貨賣之狀態。（Room No.6）

所以縱使Room No.6作品平均定價遠比READYMADE便宜，但難買程度可謂有過之而無不及，事關雖自設網店，但網站全部單品卻長期處於Sold Out或無貨賣之狀態，堪稱一袋難求。每款包袋只由主理人直井氏及一兩個同門，親自用人手主理。他們先要到日本國內古布市場，搜羅1940-70年代軍用盛餘物資，如軍褸、軍褲及軍袋，這些物品有些經歷過二戰、某些見證過韓戰、亦有參與過越戰等等，歳月如梭的往事依依，使到布料上產生出特異的Sun Fade或色落變化，將不同年代、不同種類的軍用品拆解，再縫合成一件Vintage Remade產物，唯肖唯妙。

Room No.6主理人直井氏。（likethisshop）

Room No.6江東區工作室收藏大量舊軍布。（Room No.6）

以古董舊勝家車衣機進行古着再造。（likethisshop）

不過，理念雖不複雜，當真動手造起上來，卻有高低之別。據直井先生對日本傳媒的採訪透露，他們製作一個古着再造包袋，最難處理的工序，是拆卸每件古着單品之部份，拆卸工作可能會花費整個工序一半以上的時間，遇上大型又頑固的包袋（舊帆布往往會因為時間流逝而漸漸變硬），拆解時格外花力氣。另外不少舊物歷史悠久，其車縫線位置早已劣化變形，拆卸它們時要份外小心，若太大力扯破了，便需重新縫過，這麼的情況時常出現。

1960’s field cargo packs。（Room No.6）

1950s Duffle tote。（Room No.6）

+ 2

細閱Room No.6袋作，款式頗多元化，由Tote、Shoulder、Messenger、Backpack、Clutch Bags、Pouch，當中以Tote Bag最受歡迎，每款手袋不但古布面料各不一樣，就連外形、大細和結構甚少重複，全部皆被職人們賦予了獨一無二之靈魂，賞味性與收藏價值皆令人拍案叫絕。