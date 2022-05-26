Rolex｜藤原浩潮帶Oyster Perpetual　Candy Pink原屬女生限定？

【Rolex】藤原浩偉大之處，是無論做甚麼、買甚麼、吃甚麼均能引起話題。早前曾介紹過他老人家潮戴金帶Onyx面Rolex Day-Date 18208和到銀座鰻魚飯名店「ひょうたん屋」吃好西的威水史，



近日教父便再次與Rolex扯上關係，今回戴上的名錶，正是兩年前熾熱非常的Rolex Oyster Perpetual「糖果色」Candy Pink。



上回藤原浩潮戴Rolex Day-Date 18208 Onyx Dial引來熱話。（IG@fujiwarahiroshi）

今次則戴上olex Oyster Perpetual Candy Pink。（IG@fujiwarahiroshi）

說實話，以藤原浩的財力、人脈與江湖地位，2020年才登場的Rolex Oyster Perpetual Candy Pink Dial的確算是小兒科。當年剛推出時定價才數萬港元，現在升至13至15萬港元水位，對一般人來說固然和味，對裏原教父來說卻始終「碎料」，然而這種「貴有貴玩，平有平玩，最後平貴都好玩」之化境，才是藤原浩厲害之處。

Rolex Oyster Perpetual Candy Pink。（Rolex）

這個道理就好比食家一樣，若只懂食山珍海味，米芝蓮三星，而卻不曉尋幽探秘，到橫街窄巷品嚐清湯腩或車仔麵的話，這樣的境界，終歸好打有限，只因飲食和賞錶之道一樣，無論平嘢貴貨，都總有其獨特之處，唯懂得通盤欣賞，繼而融會貫通，方能體會出一門學問的真味。

2020年Rolex Oyster Perpetual系列。（Rolex）

藤原浩其他更高階收藏。（fujiwarahiroshi）

因此藤原浩之所以能收藏成「家」，正是既玩天價Daytona 6239 Paul Newman或早期Submariner 6200玩得出神入化，對Day-Date甚至是Oyster Perpetual這類相對易入手的親民款式，同樣有深入涉獵之餘，亦能演繹得入型入格，這種大小通吃的隨心所欲，最是有型。

Rolex Oyster Perpetua 5款彩面系列另一話題之處，乃是1950、60年代的Day-Date錶面，以漆面大玩仿Stella面盤的奇異色澤。（watchtime）

當時Rolex Day-Date Stella錶款的登生，乃是看準富有的中東酋長市場，以鮮艷奪目的寶石震撼人心，寶石極盡多元，既有歐泊、碧玉、血石、青金石、縞瑪瑙，亦有菊石、化石甚至珊瑚。（watchtime）

這裡再順帶一提多一個小知識給大家吧，藤原浩手上這款Rolex Oyster Perpetual Candy Pink粉紅色錶面款，與2020年同期推出的另外4款彩色漆面糖果色面盤，即綠松石、黃、珊瑚紅及綠色，尚有一個鮮為人知的獨特之處。

其實上年藤原浩已曾展示過它，不過當時只露出手腕，鑑於藤原浩身形偏細小，故能戴上36尺寸的Candy Pink。（fujiwarahiroshi）

表面上這個總共有5種色顏色的彩面系列，每款均共分為31、36、41三種尺寸，但事實上Candy Pink粉紅色卻被其他少了41這個尺寸，只設有31、36兩種，換言之Candy Pink乃是被設定為主打手腕普遍比較嬌小的女士款式，省卻了男士顧客為主的41 Size，只不過藤原浩身形偏細，如是者便能按自身特性，將36尺寸戴上，再配襯Champion美製Reverse Weave®系列衞衣，成就出別樹一格之中性美學。