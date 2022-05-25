【LV聯乘Nike AF1】Virgil Abloh最終章　超限量天價波鞋6月發售

LV在近日宣布由其前設計總監VIrgil Abloh設計的 Louis Vuitton x Nike Air Force 1全新配色將在六月於全球門市開始販售，想必到時將會掀起一波搶購潮，先前其與蘇富比合作推出的限量球鞋拍賣更是賣出一雙352800美金的天價，由此看得出買家對 Virgil Abloh的喜愛。



而這次的9款全新配色從帶有LV字樣的極簡全黑和全白鞋款到有著金屬壓紋皮革與彩色絨面皮革的鞋款都相當吸睛，鞋帶上的Lacet字樣和鞋底的Air字樣都帶有Virgil Abloh標誌性的細節，且所有鞋子均在LV的威尼斯工作室製作。

Louis Vuitton x Nike Air Force 1 定價與上市時間出爐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在 Louis Vuitton x Nike Air Force 1By Virgil Abloh正式上架前，LV的頂級顧客將可以預訂本次的新款，可購買的尺寸為3.5到18號，價格的部分低筒定價為$2,750美金、高筒定價為$3,450美金。

先前與蘇富比的合作拍賣會上，這款聯名球鞋為Virgil Abloh所創立的基金會籌集高達2530萬美元的資金，此基金會為黑人與非洲裔學生提供學習時尚的資金，將Virgil Abloh對時尚的愛延續下去。另外，為慶祝該系列上市，5月20日至5月31日將會有47款 Louis Vuitton x Nike Air Force 1By Virgil Abloh的訂製版在美國紐約市Brooklyn（布魯克林）展出。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：天價運動鞋再現！Virgil Abloh操刀「Louis Vuitton x Nike Air Force 1 」定價與上市時間出爐】