Jacquemus聯乘Nike復興女性網球時裝　最愛鞋款竟是偏門Humara？

【Nike聯乘Jacquemus】昨晚Jacquemus與Nike雙方突然公布合作企劃，將會以女裝為主調，結合高科技物料和復古元素，打造出圍繞網球為核心主體系列，改寫女性運動時裝譜系。



系列以女裝為主調，結合Nike DRI-Fit 高科技物料和復古元素，打造出圍繞網球為核心主體系列。（Nike）

環顧網上各大社交平台反應，網民均對今次Jacquemus × Nike一致叫好，女裝時裝愛好者尤其期待。事關Nike近年雖打造過很多成功Collaboration，但絕大部份都是以街頭品牌或Rapper為主，好些很有潛力與才華的女裝系時裝設計師，如Christelle Kocher、Marine Serre或Martine Rose等，其合作系列每每在推出一、兩季之後便無疾而終，叫人大呼可惜，但願今次與Simon Porte Jacquemus的聯乘關係能長做長有，不讓Travis Scott專美。

Simon Porte Jacquemus直言為設計今次別注，他刻意從Nike 50年長河歷史中找尋靈感，當中尤以ACG系列啟發他最大。（Nike）

今次別注系列另一意外驚喜，是將會以偏門鞋款Humara作主角鞋款，原因是Simon最愛之Nike鞋款，正是Humara。（Nike）

Humara雖然人氣不如AJ1與Dunk，但歷來不缺大牌聯乘，例如2017年的Supreme。（Supreme）

空穴來風，事出有因，很多人對今次Jacquemus × Nike宣告合作表示萬分驚喜，但心水清的朋友，應該記得其實早在兩年之前，雙方的合作關係早已隱然地埋下伏筆。話說2020年2月初，那時新冠肺炎還未全面爆發，為準備2020東京夏季奧運會來臨，Nike於美國紐約舉行一個名曰Future Sport Forum的全球性發佈會，公開品牌最新科技及新產品。

而為見證最新創作以及「撐場」支持，一眾與Nike有合作關係的流行文化界天王巨星，盡皆賞面出席盛會，並拍下傳奇Group Photo一張，被譽為潮流界Avengers之大集結，永恆的時裝時刻。名單如下：

2020年潮流界Avengers之大集結，隨着Virgil Abloh的離開，堪稱可一不可再……。（Virgil Abloh），

（上）左起：陳冠希、Tom Sachs、Stephane Ashpool

（中）左起：G-Dragon、藤原浩、Cynthia Lu、Yoon Ann、Drake、Adwoa Aboah、Martine Rose、Errolson Hugh、Simon Porte Jacquemus

（下）左起：Matthew Williams、Virgil Abloh、Rosalía、Travis Scott



當日尚有另一張較少人的合照，Simon Porte Jacquemus都有在列。（Virgil Abloh）

Simon Porte Jacquemus。（Jacquemus）

只見合照裡的大人物，95%在當時已經和Nike有長期合作關係（Rosalía、Adwoa Aboah不時會在Nike廣告出現），唯獨Simon Porte Jacquemus一個完全沒有，當時便有人先知先覺地提出Jacquemus將會與大剔牌聯乘的假設，因為於這個競爭激烈的運動商業世界裡，若非經已是盟友或將會是盟友，一個「局外人」很難在如此重要場合中，如斯高調地出現，可見種種跡象早已顯示，Jacquemus × Nike，是早有安排的事。

其實Jacquemus × Nike系列的秘密照片早在上年流出，只不過當時雙方都沒有證實而已。（Grailed）

那麼何解在由2020年，足足拖了兩年有多才官方宣告合作？原因應該同COVID-19 Pandemic有直接關係，一個這麼具話題性的重點別注，當然希望在疫情影響相對較細的情況之下，才進行宣傳和發行，所以一拖再拖才正式開賣，也是合情合理。