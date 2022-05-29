The North Face夏季系列行山露營服飾　具Purple Label日系風味

踏入5月，本港氣溫仍然徘徊在19、20°C，甚少見之餘，也令一眾山系友捉緊涼風的尾巴，瘋狂登山遠足、露營去。不過其實現在以The North Face為首的一眾戶外大牌，在輕盈度抑或布料透氣技術處理上，均已達至巔峰之列，哪怕夏日再炎炎，只要揀啱服飾，便能夠爽快無阻地攀山涉水，不受四季所限。



The North Face SS22夏季系列終於上架。（The North Face）

最新The North Face SS22夏季系列，亦終於陸續上架，新季持續以多元化作主調，致力提倡用途上的多元，以及款式設計上的多元。用途上的多元，可以解讀成絕大部份服飾都是水陸兩用，設計團隊看準行山、露營和水上活動在夏天的重要連貫性，故沒有刻意區分每件服飾的用途，反而致力讓它們在每個領域大派用場。

EQBC Slides拖鞋，採用防撕裂尼龍和網布混紡面料製造。（The North Face）

The North Face EQBC Slide HKD550。（The North Face）

例如焦點EQBC Slides拖鞋，採用防撕裂尼龍和網布混紡面料製造，既抓地、耐磨，亦防滑、速乾，同時搭配緩震系統，無論著用去露營還是海灘，一律舒適又實用。

The North Face日版Purple Label在香港潮流人心目中地位超然。（The North Face）

但目前主線The North Face的潮流定位早已拍得住Purple Label。（The North Face）

至於款式設計上，乘目前Outdoor服飾在Street Fashion、High Fashion世界人氣沸騰，集機能性與時尚設計於一身，無疑是當前每個成功戶外品牌的命題。就以The North Face為例，以往普遍崇日的香港潮流人，對於TNF大多會追求日本線Purple Label，喜歡它造工細緻，機能性強又具備別樹一格潮流感。

The North Face Printed Sniktau Sun Shirt_HKD790。（The North Face）

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但實情是主線The North Face，就算不屬聯乘Kaws或Online Ceramics的別注系列，常規版服飾的設計風格，亦早已媲美Purple Label。SS22夏季為例，男女裝迷彩印染恤衫食正今年夏天花俏Aloha Shirt潮流，更重要是布料內植入了UPF防曬科技，針梭織面料上備有UPF40+抗紫外線功能，利用散射、吸收和反射太陽光之原理來抵抗紫外線，堪稱女士恩物。又針對香港濕熱氣候，一系列全新純色短褲採用FlashDryTM-XD面料製造，特點是可快速吸收皮膚表面汗水，結合淨色設計，易於配襯不同造型。

特大帳門STORMBREAK 2營幕最大特色。（The North Face）

The North Face STORMBREAK 2 Tent HK1698。（The North Face）

除服裝之外，STORMBREAK 2營幕也是今季The North Face矚目Item，雖然論機能性並不及王牌Geodome 4，卻勝在易於收納攜帶，配合特大帳門結構，出入方便，情侶二人使用最是適合不過。