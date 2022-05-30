Nike聯乘WackoMaria御用藝術家Neck Face　比Tom Sachs新鞋更吸引

【Nike/ Dunk/ 聯乘】踏入50周年大日子的Nike持續搞作多多，最新大作是與Tom Sachs再度合作，打造General Purpose Shoe，6月10日便會正式發售，表面上引來極大迴響。但問心較之Mars Yard三代前瞻性前作，今次General Purpose Shoe無疑普通得多，雖然Tom Sachs早已戴定頭盔稱它設計靈感為「一對專為特別的人而設的普通鞋款」，但說實話無論外觀或構思角度看，此鞋當真「Hea」得多。



Tom Sachs乘Nike新General Purpose Shoe，6月10日便會正式發售。（Tom Sachs）

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但請放心，Nike出色的合作項目依然多的是。今早便收到消息，在今年10月將會和塗鴉藝術家Neck Face聯手，打造全新Dunk SB球鞋，一看Outlook，即令全球潮人翹首以待。

塗鴉藝術家Neck Face。（Grailed）

或許在不少港人心中，Neck Face人氣遠不及Tom Sachs，然而事實上他在日系時裝界一直有着崇高地位，事關森敦彥主理的Wacko Maria，多年來最堅實聯乘戰友，正是Neck Face。這位來自洛衫磯的塗鴉藝術家，作品可謂集重金屬、Latrinalia（一種噴在廁所上作標記的手法）、邪魔死亡及幽默與一身。

Wacko Maria御用Model窪塚洋介與Wacko Maria御用藝術家Neck Face老友鬼鬼。（Tom Sachs）

窪塚洋介不時出現在Wacko Maria季度造型專輯當中。（Wacko Maria）

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身為墨西哥移民後裔的Neck Face成長在暴力充斥貧民區，全球十大連環殺手，綽號“惡魔的門徒”的Richard Ramirez，正正是其遠房親戚，人世間大多數的陰暗面，Neck Face早就領略過，幸好他沒有暴力傾向，而是將這種暗元素化為設計靈感，創作塗鴉藝術。

來到2022年萬聖節，便正正由Neck Face出場，打造Halloween Dunk SB別注。（masterchefian）

加上墨西哥人死亡與鬼魂從不忌畏，總能處之泰然面對生死，更有民族專屬的亡靈節，歷史上Nike便曾多次以Day of the Dead作題才，創作Dunk SB。而來到2022年萬聖節，便正正由Neck Face出場，打造Halloween別注。只見黑色鞋面上滿佈Neck Face招牌惡鬼卡通圖案，既出現有翼惡魔、骷髏，亦有毒蛇與蝙蝠，多到連大剔Swoosh標記也幾乎完全遮蔽，比Wacko Maria的聯乘作品還要張狂。

黑色鞋面上的圖案，，多到連大剔Swoosh標記也幾乎完全遮蔽。（masterchefian）

以補丁方式，將圖案布塊逐一逐一地縫補到鞋身之上。（masterchefian）

更重要是球鞋極具工藝感，細心便會發現鞋面上這些惡魔圖案，並非單單Print上去了事，原來是以牛仔褲補丁方式，將圖案布塊逐一逐一地縫補到鞋身之上，有如Heavy metal友自行改裝過的D.I.Y.球鞋，心思之細緻實在讓人拍案叫絕，據知萬聖節前夕便會開賣，希望屆時香港區會有官方渠道售賣吧。