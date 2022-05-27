UNIQLO、GU春夏季感謝節5.27開鑼　這兩件單品絕對值得趁減價入手

【UNIQLO/ GU/ 減價】來到減價的好日子，大家又要制定自己的購物清單。除了對準一眾潮流網店為目標外，其實UNIQLO與GU同樣不可忽視，趁優惠期間買下日常穿搭經常需要的單品，省下金錢再買其他。



不論是UNIQLO或GU，有好些適合作不同配襯的Basic單品，簡約不過時之餘，又有多種顏色選擇，買定為夏季看門口。今次感恩祭減價貨品眾多，花多自然眼亂，《一物》編輯部從多款減價品中，為大家揀出永恆不敗之選。

GU Best Pick：



GU BAND COLLAR SHIRT DRESS $149（原價$179）（GU）

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BAND COLLAR SHIRT DRESS配色：

先說GU，首選女裝BAND COLLAR SHIRT DRESS，由$179減到$149，而且色彩選擇甚多，有白、粉藍、粉紅、翠綠等，很有盛夏輕盈感覺。這充滿日系少女色彩的設計，可以單穿作連身裙，配上平底Flats Shoe或涼鞋，盡現Feminine氣質，換對帆布球鞋，又即變成文青風；此外，這裙款同樣可作外套穿著，內襯長、短褲一樣得宜，比百搭更百搭。



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UNIQLO Best Pick：



UNIQLO Chino短褲$149（原價199）（UNIQLO）

一到夏天，短褲當然是不可或缺的服裝，UNIQLO Chino短褲是中性設計，及膝剪裁易於Mix & Match，簡單襯件T-Shirt夠清爽，想要多一點層次，外搭恤衫或春夏薄身Jacket，又是另一番味道；顏色再一次賣點，比其他casual wear有更多濃厚夏日色彩選擇，球鞋、Loafer再加對白襪，是City Boy造型的Perfect Match。

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Chino短褲配色：

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