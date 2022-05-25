當G-Dragon遇上Supreme　普通貨色無興趣只愛絕版Kate Moss Tee

【G-Dragon/ Supreme】要成為頂尖Fashion Icon，若只懂得人買我買地追捧名牌、潮物，某程度上這不過是土豪式的炫富，與頂尖之列尚有一大段距離。



真正集品味、知識與潮流觸覺一身之士，乃是熱衷追求普世皆知大牌的同時，又能夠獨具慧眼，瓹窿瓹罅挑選出具歷史故事、甚至乎絕版的款式。要做到咁，根本上銀彈或閱歷兩者缺一不可，所謂「有錢唔識欣賞，有見識無錢買」的道理，就是如此了。



Travis Scott出席Billboard Music Awards 2022頒獎典禮造型。（Givenchy ）

例如早前曾介紹過Travis Scott出席Billboard Music Awards 2022頒獎典禮時，其軍綠Smart Casual正是教科書般的完美示範：穿上Matthew M. Williams親自訂身設計Givenchy西裝套裝，腳踏2004年登場、已有18年歲史，兼且全球僅限420對向4月20日國際大麻日致敬的Dunk SB Green Hemp，論潮流有潮流，要鬼罕有鬼罕，講歷史又有歷史，令人俯首稱臣。

CHANEL手機殼連鏈和小吊袋同樣有型。（xxxibgdrgn）

GD這件Supreme Kate Moss Photo Tee，年輕一代或許不明所以，以為是SS22新季款式，然而老鬼一見到，定必思潮洶湧。（xxxibgdrgn）

我們亞洲也不輸蝕，G-Dragon最近也成就出另一個時裝時刻，這位BIGBANG隊長日前於個人IG發放自拍照，只見有型CHANEL手機殼和小吊袋等配件之外，尚有一件醒神Kate Moss「衫中衫」Supreme Box Tee在其中。年輕一代或許不明所以，以為是SS22新季款式，然而老鬼一見到，定必思潮洶湧，當年買到的會沾沾自喜，沒有買的則會百般滋味在心頭。

Supreme Kate Moss Photo Tee。（Grailed）

Supreme Kate Moss海報。（ howtomakeit）

話說這件Supreme Kate Moss Photo Tee誕生自2012年，由昔日情色攝影大師Terry Richardson所親自操刀，並印製成黑、白、灰、黃、紅等多色T-shirt及特大海報，海報本身並沒有以零售方式推出，只被當街招般被貼滿整個紐約街頭，至於美製Tee則照舊數百港元有售。但別以為這件話題之作甫一開售即被炒至天價，事實上它們推出之初，可以用「無人問津」來到形容，無論是一般水貨店還是eBay，平均都是$1,100港元有售，還要是齊色齊Size，很難賣得出似的。

早在2003年，Supreme便挪用CK陳年Kate Moss廣告照，打照10周年慶生Tee。（Grailed）

2004年亦推出了祼照版。（Grailed）

為何堂堂Supreme會如此落寞？事關和現在街頭文化如日中天的世代大不同，2012年Street Fashion處於一個相對的「冰海時期」，Dunk SB早早被人遺忘，裏原宿風光不再，連BAPE也要賣盤收場，Supreme固然也不見得有多人氣了。

這類Avant-garde「暗黑系」時裝十年前大行其道。（Grailed）

JULIUS為日本知名Avant-garde系代表。（JULIUS）

傳統街頭品牌失勢，換來則是哥德式Avant-garde「暗黑系」時裝堀起，Rick Owens、Givenchy by Riccardo Tisci等當時得令品牌雖隱街頭文化義理在其中，但風格早已可Stussy、Supreme所詮釋的不盡相同，Carol Christian Poell、Paul Harnden及Maurizio Altieri這「Avant-garde三傑」，更是對大Logo圖案嗤之以鼻，連帶JULIUS、Viridi-anne、Geoffrey B. Small、Archivio J. M. Ribot、Taichi Murakami、Elena Dawson、TOOGOOD、Casey Casey和Munoz Vrandecic等同體系品牌，前衞偏鋒剪裁，及黑沉沉單一色調，成為那個年代的時裝寫照，80、90後聽上去回憶無窮，00後卻應該一頭霧水了，往時只能回味。

總而言之，那個時期一眾街牌，並不好過。

時至今日連Sotheby's、Christie's等權威拍賣行也爭相拍賣Supreme經典舊作。（Christie's）

2012年Kate Moss Photo Tee現在日本拍賣網已升值到¥289,800日圓。（Yahoo）

不過，謹記風水輪流轉永遠是時裝的不二法則，Street Fashion的持續低迷了數年之後，隨着Kanye West領軍的Donda一系逐漸堀起，Pyrex Vision、OFF-WHITE、Fear of God、ALYX、A-Cold-Wall發光發亮，連帶VETEMENTS、Gosha Rubchinskiy、Palace Skateboards等歐洲代表愈做愈起勁，使到街頭文化重新班師回朝，2017年Kim Jones更策劃出Louis Vuitton × Supreme別注系列，使到曾芳華不再的Supreme再次走到時尚之巔，就連Sotheby's、Christie's等權威拍賣行也爭相拍賣其經典舊作，G-Dragon所著的2012年Kate Moss Photo Tee正是拍品之一，當日水貨價千一港元，現在日本拍賣網已升值到¥289,800日圓，當中尤以黑色最為搶手，權志龍（或其造型師Kim Gee Eun）果真識貨。