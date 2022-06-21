Prada SS23男裝系列│延續小熱褲美學　在剛強與溫柔之間找平衡點

【Prada/ 時裝周】還是那一句老話：拜新冠肺炎大流行所賜，時裝工業與文化的顛覆程度，可謂天翻地覆。例如，請問閣下已多久沒有關注Fashion Week時裝周？



以後Fashion Week好生熱鬧的榮景不再。（Tommy Ton）

熱愛High Fashion的朋友都了解，四大時裝周以往一直是時裝界之最高指標和盛事，無論男女裝抑或春夏定秋冬季也好，均必定是人氣熱話，在Facebook、Instagram、Tweet總會看到一眾時裝傳媒、明星與KOL的即時報導，介紹大師們最新作品，或有何人氣新星值得推介，凡只要是愛時尚文化的人，就必然會追看或「自動彈出來看到」，好不熱鬧。

面對消費者與部份品牌的日漸冷淡，留下來捍衛時裝周傳統的品牌與設計師，才最值得肅然起敬。（Chanel）

然而一場新冠肺炎，使到全世界封關，各國之間人員流動大減，首當其衝，就是參與時裝周的編輯、買手及明星不減，報酬頻率以至話題性，自然大大削弱許多，久而久之兩年有多，世人已忘卻了追看Fashion Week和Fashion Show的意慾，甚至舉行了一段時間，很多人還是懵然不知似的。再加上Pandemic之後，在家工作與宅經濟模式已成常態，購買的東西乃至購買的方式，都掀起極大變化，變得追求愈來愈快甚至即時買得到，令到一眾時裝周參展品牌重新考量Fashion Week價值，要麼好像BALENCIAGA或GUCCI那樣，脫離巴黎與米蘭時裝周流程，另起爐灶舉辦自主性更高發布會；要麼便索性停擺發布會起來，直接將Lookbook發表到官方IG便了事，省時省事。

面對消費者與部份品牌的日漸冷淡，留下來捍衛時裝周傳統的品牌與設計師，才最值得肅然起敬。

米蘭時裝周，還看Miuccia Prada與Raf Simons。（Prada）

Miuccia Prada與Raf Simons共同領軍的Prada，正是SS23米蘭時裝男裝周撐起半邊天的巨人。他們的新作發表之後，亦終於看到網絡上的廣泛報道與Share，對上一個能引起熱烈迴響的Collection，已經是於紐約華爾街行Show的BALENCIAGA。

Prada人氣男裝熱褲今季改成皮革形式示人。（Prada）

SS23新季Prada繼續以小熱褲美學掛帥，其實這幾年便一直如此，之不過今次在物料上下了鑽研苦功，將熱褲由以往的Re-Nylon再生尼龍，改造成皮革料子，更奢華之餘也更具質感（雖然也更熱），是為Signiture Item。

透過物料、長短、大小、顏色的二元對立，塑造出不完美、不和諧的前衞美感。（Prada）

承如Raf Simons所言，棉花製衣服與皮衣，屬性上無疑是相對的，現在結合為一，的確有種反邏輯之奇怪感。（Prada）

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至於對比手法也是今個系列一大看點，亦是Raf Simons長期拿手好戲，透過物料、長短、大小、顏色的二元對立，塑造出不完美、不和諧的前衞美感。例如在小熱褲外面穿上闊身大褸，結合模特兒幼細雙腳，構成別樹一格的輪廓比例；而黑色皮短褲和黑色長褲之間，亦嘗試加入一件驚豔藍白格紋棉質外套，承如Raf Simons接受外國媒體訪問時所言，棉花製衣服與皮衣，屬性上無疑是相對的，現在結合為一，的確有一種反邏輯之奇怪感，然而現代時裝史上將Odd此概念發揮得極緻者，正正是Miuccia Prada。

很有CALVIN KLEIN 205W39NYC味道的設計。（Prada）

此外，牛仔服飾套裝和尖頭皮靴同樣務必關注，有型又易襯不在講，更有一種似曾相識之感，說是當年Raf Simons筆下CALVIN KLEIN 205W39NYC，當年的壯志未酬，現在換一個品牌和空間，重新再度被提案開來，也算是勵志美事一則。