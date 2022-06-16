山本耀司│黑色肌膚給他的意義？　無止境黑色美學就是配飾的王道

【山本耀司/Yohji Yamamoto】論一個成功的時裝品牌，能否擁有自家專屬，人家一眼就能認得出的Signature標記十分關鍵，然而買衫買了這麼多年，閣下又有否諗過「Signature標記」可以是甚麼呢？



Yohji Yamamoto RTW SS22。（Yohji Yamamoto）

最顯易見的Signature標記，當然首推Logo，無論是孖C、孖G抑或利用Barbara Kruger設計修改變成的Box Logo，還是再進一步鋪天蓋地的Monogram，還是最經典、直接又實用的例案。不過設計之道千變萬化，條條大路通羅馬，有人朝主流面向大玩Logo美學，有人則逆線而行，反其道以「無Logo作為Logo」，無招勝有招。

中村世紀也跟罵治風玩縫線標記美學。（Mr Porter）

這些反向例子不多，卻個個經典，Maison Margiela甚麼字樣或圖案也不搞，只簡單地在衣服後方繡上四條縫線就是，簡約卻震撼，使近年Visvim的中村世紀也有樣學樣，於visvim服裝的衫背部份縫上方形縫線，以作標示。而今次文章主角山本耀司更加激進，基本上不做任何東西來辨別自家作品，只一味做黑色服飾結合不規規剪裁便是了（雖然Yohji也有簽名式標記，但並不多應用於作品上），厲害的是久而久之，Yohji Black卻漸漸植入世人思緒，令人見黑色如見山本耀司似的，堪稱Less is more之最高境界。

巴拿馬草帽 HKD5,200。（Yohji Yamamoto）

Airpods Pro皮革保護套(黑) HKD1,700。（Yohji Yamamoto）

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來到SS22季，Yohji Yamamoto也持續與黑色結緣，以黑魂美學作基軸，設計出一系列自家及聯乘配飾單品。自家系列方面，延續Yohji Yamamoto向來高雅又遠離人群的輕偏鋒美學，打造自各式各樣成熟風帽飾，焦點作巴拿馬草帽表面上以黑色為主，但細心一看則會發現裡面原來交織了米色籐織在其中，起畫龍點睛之效。此外Airpods Pro保護套等科技類配件同樣拒絕畫蛇添足，堅持以優質牛皮革製造，使用經年定必會展現優雅的舊色觸感外觀。

棒球帽 HKD1,100。（Yohji Yamamoto）

漁夫帽 HKD1,300。（Yohji Yamamoto）

至於Yohji Yamamoto與New Era聯名系列雖同樣以黑色為主，風格卻明顯年輕及Sporty得多，每季定番的棒球帽變上繼續換上新式樣，每季各有創意與異同，叫人大有慾望無止境收藏下去。另外平常甚少出的漁夫帽Bucket Hat，今次雙方也特製出設有皮革貼片的版本，黑身絨毛帽子貼上黑色皮革貼片，利用不同材質去表現相同顏色的差異性，見微知著，這才是高段數之設計哲學。