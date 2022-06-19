Nike與ALYX持續「派膠」　全新別注水陸兩用橡膠鞋　暗黑味最濃

【Nike/ 聯乘】Phoebe Philo縱然離開時裝世界已久（由LVMH出資打造的自家品牌至今只聞樓梯響），但她引爆的Ugly Chic時裝熱潮至今依然強勢，而且還由Normcore「Hea」演化成玩「硬膠」，看看BALENCIAGA主帥Demna Gvasalia如何派膠派到風生水起便可見一斑。



BALENCIAGA與Crocs的硬膠合作而發展至手袋領域。（BALENCIAGA）

（BALENCIAGA）

BALENCIAGA早前宣告再度與Crocs合作，打造硬膠潮物，不過今次並非玩鞋，卻首度打造手袋，推出名乎其實的「膠袋」也！

眼見Demna Gvasalia玩膠玩得大成功，Givenchy創作總監兼1017 ALYX 9SM主理人Matthew M. Williams也不甘示弱，於年前開發出1017 ALYX 9SM自家膠鞋Mono Slip On Flats，既具備Crocs、MERRELL水鞋的防滑、防臭、速乾性能，外觀上更一卻山系水鞋的圓潤輪廓，改設成歌德式建築般的修長尖銳，幽暗意味大增，切合1017 ALYX 9SM的黑暗形象之餘，也成為品牌近年最熱賣單品。

Matthew M. Williams與Nike炮製過不少出色球鞋作品。（Nike）

隨着山系水鞋愈做愈起勁，向來與Matthew M. Williams有合作關係的Nike自不然看準時機，以此為題打造聯乘別注。其實Nike × 1017 ALYX 9SM的鞋作向來具實驗性見稱，除鐵扣版Air Force 1 Mid相對「正常」外，其他如Free TR 3 SP或Zoom MMW 4，都是以前人所未見的創新姿態面世，哪怕熱賣程度一定不及Air Jordan或Dunk等王道款式，卻衝擊到世人的創意神經，彰顯出一個設計師應有的良心和意志。

目前所知有黑和灰白兩款配色。（Matthew M. Williams）

可算是一對集膠水鞋、拖鞋、波鞋與休閒鞋於一身的四不像。（Matthew M. Williams）

#Nike × 1017 ALYX 9SM膠鞋另一大特點，是鞋墊滿佈一圈圈透氣孔，有密集恐懼症的朋友應覺得噁心。（Matthew M. Williams）

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從Matthew M. Williams個人IG發放的照片所見，這對Nike聯乘別注其外形可是比1017 ALYX 9SM自家Mono Slip On Flats龐大得多，鞋頭和中底亦更加堅厚，卻省卻了鞋踭部份，變成拖鞋設置，窄看之下很像一部水上機單車，用長闊褲遮掩鞋上半身配襯，則讓人以為是一對厚底Daddy Shoed波鞋，可算是一對集膠水鞋、拖鞋、波鞋與休閒鞋於一身的四不像，前衞度最強。