Marimekko聯乘Mansur Gavriel　紐約中輕世代手袋王遇上北歐圖騰

雖然這是一個甚麼都講求聯乘的世代，但很多合作只是為噱頭而搞，有心機者少之有少，就算有心機者合作，假若無止境機械化式的季季推出，久而久之亦會失去驚喜，時裝人果然「腌尖腥悶」。



不過別擔心，只要有心發掘，其實每個星期都有驚喜，近期最值得留意聯乘系列有兩個：一是早前已報導過的Toogood × Carhartt，另一個則是本文主角Mansur Gavriel × Marimekko。



Mansur Gavriel × Marimekko正式於香港Marimekko專門店開售。（Marimekko）

（Marimekko）

不難發現，時下很多Collaboration創作原理，均是以「以老帶新」方式進行。Toogood和Mansur Gavriel縱然均是具十年資歷的品牌，但在Carhartt和Marimekko這些大前輩面前，仍然只屬新丁一名。新生代品牌有年輕活力與創意，將它注入到經典老牌的經歷和口碑之中，每每能衍生意外化學作用。對於Marimekko和Mansur Gavriel這兩個表面上風格大不同的單位而言，更是如此。

Marimekko草創時代的服飾作品已是花枝招展。（Marimekko）

Unikko罌粟花。（Marimekko）

Marimekko源自1951年芬蘭，那時二戰結束不久，芬蘭經濟蕭條，百廢待興，加上北歐氣候冬天很長，日照時間本身就很短，故整個國家裡裡外外都總是陰陰沉沉，無精打采似的。如是者一對於當地經營布廠的夫婦Viljo Ratia及Armi Ratia，創立服飾布藝品牌Marimekko，希望以己之長為芬蘭增添快樂感。他們誠邀藝術家Maija Isola合作，將多姿多采的Unikko罌粟花及其他圖案繪畫布料上，繼而製成服飾，鮮艷繽紛視覺效果何其震撼，與芬蘭當時社會環境構成極大對比，人民看到，心靈總感到歡欣並得到莫大滋潤，使Marimekko開心形象深入民心，走向國際。

Mansur Gavriel王道款式Bucket Bag。（Mansur Gavriel）

Mansur Gavriel以Monochromatic color作為品牌基調。（Mansur Gavriel）

至於2013年誕生的Mansur Gavriel，背景截然不同。主理人Rachel Mansur及Floriana Gavriel於紐約發跡，當代紐約位處世界中心之城的領導地位，經濟繁榮與氣派之森嚴，1951年代芬蘭當然不能比擬，而到訪過NYC的朋友亦應該知道，當地人日常生活最常著用衣服顏色，正是黑色（據說是因為黑色相對能予人專業感覺，有利職場發展），這種文化影響到Mansur Gavriel成立之初，即以黑色或其他深沉顏色作主色調，結合高級皮革，打造出輪廓時尚摩登的Bucket Bag，一鳴驚人。

士多啤梨山脈Mansikkavuoret Bucket Bag HKD4,300。（Marimekko）

Small Tote HKD3,300。（Marimekko）

由此可見，無論在背景、色調抑或物料選擇上，Marimekko與Mansur Gavriel可謂南轅北轍，不過正是各有不同，融合起上來才最具新鮮感。Mansur Gavriel × Marimekko首度合作帶來了4款別注手袋，最特別之處是Mansur Gavriel打破以往偏好淨色靚皮造袋面慣例，改為引用Marimekko所提案布料製成。布料專誠從Marimekko赫爾辛基自家印染工場進行印染，圖案乃是藝術家Maija Isola和Annika Rimala於上世紀60年代設計的作品，名曰士多啤梨山脈Mansikkavuoret，形象鮮明富幽默感，在品牌歷史上地位不下於Unikko，平時很多家居製品便看到其影蹤。

聯乘系列4款手袋中，除Mansur Gavriel王牌作Bucket Bag外，尚有大、細Tote及Cosmetic Bag 3款，售價由$1,800至$4,300港元不等，因為並非以皮革作主用料，所以價錢平均會比一般Mansur Gavriel手袋來得較平，卻更加稀有。