New Balance聯乘Paperboy與BEAMS　英製鴛鴦色920、1500別樹一格

New Balance近年潮流線版圖瞬速擴展，成績有目共睹，精妙的聯乘合作無疑居功至偉。



探究New Balance玩聯乘的策略與作風，「別樹一格」、「精辟」和「耐心」絕對是其一大特色。沒有如Nike一樣，偏好聯合Louis Vuitton、Dior、Stussy、Supreme等本身已是龍頭級別的單位，打造一鳴驚人別注項目，NB總愛發掘一些年輕、偏門或正上位中二線品牌，繼而耐心扶植，給予多次合作機會，使他們茁壯成長為一線品牌，過往KITH、Aimé Leon Dore就是最佳例子，隨後的JJJJound和今日主角Paperboy也是愈做愈起勁。

上年Paperboy Paris × New Balance 992「炒蛋」鞋。（Paperboy）

La MJC × Paperboy Paris ×New Balance 991。（Paperboy）

Paperboy Paris本身是一間位處巴黎的人氣早餐店。（TripAdvisor）

前者JJJJound來自加拿大，多年來神神化化，神龍見首不見尾，亞洲人隨時連發音也不曉讀，直接一系列NB990別注鞋作才廣為人知，至於Paperboy Paris更有趣，本身是一間位處巴黎的早餐店，成名以後更染指時裝界，先後與New Balance、Reebok和Footpatrol合作，之前已經與NB有過兩次合作經驗，「帶Cap帽遮眼男孩」是其著名標記。

Paperboy Paris × BEAMS × New Balance M920PPB承惠$260USD。（Paperboy）

Paperboy Paris × BEAMS × New Balance M1500BMS定價$250USD。（Paperboy）

而最新一輪大作，New Balance與Paperboy邀請BEAMS加盟，NB920及1500鞋款為題進行3方聯乘企劃，打破前作繽紛鮮豔活潑形象，回歸本源地以New Balance招牌「灰系」作為主色調，以為簡約，誰不知同樣新奇玩味，事關兩對鞋款配以鴛鴦色系概念進行調色，左、右鞋的灰色分佈位置，與深淺程度都各有不同，視覺效果相當震撼。

造工方面，為隆重其事今次合作及慶祝英國New Balance製鞋廠Flimby落成40周年，今次Paperboy Paris × BEAMS × New Balance系列正正交由Flimby工場職人親手製造，打正Made in UK旗號，定價自不然也尊貴一點，M920PPB承惠美金$260（約港元$2,041），M1500BMS則叫價美金$250（約港元$1,963），6月21日Paperboy門店開售，暫未知其他地方會否有售。