Nike、New Balance搶佔親子市場　頂尖限量波鞋小童、BB版被炒殺

為人父母愛子心切，總想將最好最靚的東西給予他/她們，因此一眾時裝品牌睇準市場，開發童裝服飾，也是近代很普遍的事。



不過發展至近年，這個現象更可謂演化到「吹毛求疵」的地步，究竟可以玩到有幾精辟？看看New Balance與Nike最新的聯乘大作便可見一斑。



限定球鞋推出小童版並不稀奇，但好像「Ronnie Fieg for New Balance」聯乘系列般，同一款鞋推出4款版本，卻十分少見。（KITH）

話說New Balance最近再度與忠實戰友Ronnie Fieg領軍的KITH合作，打造名曰「Ronnie Fieg for New Balance」聯乘系列，分別以990v1-v4為主題，設計4款別注鞋款，每對配色皆別樹一格，明顯有別與一般NB常規鞋款，因此大受歡迎，甫推出立即Sold Out。

Ronnie Fieg for New Balance 990v3 - Daytona。（KITH）

不過細心的人或許會發現，今次「Ronnie Fieg for New Balance」990不但設計出色，就連版本都多過人。事關每款鞋作均算分為4個版本尺碼：分別是成人版、童裝版Pre-School、幼兒版Toddler，以及嬰兒版Crib，精細程度實在令人佩服。想當年一對成人版波鞋會推出童裝款式，已是一件有看點新鮮事，而現在卻拓展區分到Pre-School、Toddler和Crib Size之境界，層層漸進，十分體貼。

Travis Scott × Air Jordan 1「Reverse Mocha」將會推出3個尺碼版本。（supreme_leaks_news）

早前推出的Hello Kitty Air Presto模式同樣。（supreme_leaks_news）

至於Nike方面，縱然小童鞋一直是他們重點市場，但將它們與最限量、頂尖潮流鞋款掛鉤，卻不過是近年的事，建構者首推Virgil Abloh和Travis Scott，是他們的高瞻遠矚，將Off-White™ × Nike Air Force 1、Travis Scott × Nike Air Max 1及Air Jordan 6等別注球鞋打童裝版。而最新消息即將開售的Travis Scott × Air Jordan 1「Reverse Mocha」配色，亦會打造成人、小童、嬰兒一式三款尺碼版本，與早前Hello Kitty Air Presto模式同樣，銳意將孩童市場精細化，與New Balance、adidas分庭抗禮。

Yeezy slides同樣有三個版本，這絕對是大氣候。（adidas）

究其原因，大體有二。第一是時下初為人父人母者，都以90後為主，這群1990年後出生的父母在經濟相對富裕環境下成長，自少便對Air Jordan、Dunk、NB990乃至Bape、goro's、BE@RBRICK和遊戲王玩卡等見慣見熟，並有豐富的購買經驗。現在品牌開發形形色色小童版本，父母能將自己從少喜歡的東西著用到一眾掌上明珠身上，父母固然覺得開心有型，品牌也賺多了錢，更重要是一種文化承傳，堪稱「Win Win Win三贏」之局面。

Travis Scott × Nike Air Max 1童裝鞋。（Nike）

童裝鞋更多機會能夠以原價買到，就算是「食炒」也不會太貴。（Nike）

另一個原因，則與購買力這經濟問題有關，於這個波鞋盛世之下，波鞋街早已不再只屬於旺角波鞋街，而是能夠登上佳士德、蘇富比的拍賣舞台，每每以十萬甚至過百萬金額成交，令人咋舌。舊版球鞋的收藏價值船高水漲這一現象，亦影響到新推出限定球鞋更加渴市，甚麼BOT機械人、排隊黨、後門貨等等超技術行為，均使到一般普羅大眾難以用合理定價買到心愛球鞋，最終唯有「食炒」一嘗心願，但二手交易過程又往往涉及盜版假鞋問題，情況非常複雜。如是者，近年愈來愈一般用家都退而求其次，轉而購買稀有球鞋的同款小童或嬰孩版本，當作收藏之用，雖然不能穿上腳招搖過人，卻熱衷將它們視作BE@RBRICK一樣變成家居擺設，更重要是堂堂正正用合理價錢購買，毋須光顧那些牟取暴利的水貨炒家。