美國20歲青年搶Nike熊貓Dunk斬人　為限定球鞋前途盡毀值得嗎？

【Nike/ Dunk】街頭文化大流行，球鞋工業一片榮景，本屬美事一則，然而所謂凡事太盡，緣份勢必早盡，在炒賣文化被備吹奏和無限正當化的世代裡，愈來愈多年青人為求限量波鞋，不但廢寢忘餐，更有人以身犯險，為的就是一對炒價HK$1,669的Nike "Black & White" 熊貓色Dunk High球鞋……



樓高7層紐約曼哈頓HBX總壇。（HBX）

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發跡於香港的潮流單位Hypebeast愈做愈大，旗下時裝店HBX最近更將業務拓展至外地，正式於美國紐約曼哈頓「插期」，樓高7層，佔地25,000尺超大面積空間，集零售、展覽及工作空於一身，雲集世界各地優秀High Fashion、Street Fashion品牌，規模聲大之大，實在能夠與同屬曼哈頓的Dover Street Market New York一決高下。

事發之後一片混亂。（Nicekicks）

20歲青年人Miguel Ovidio當場被捕。（Nicekicks）

而為開張新舖彰顯聲勢，一連串別注或搶先開賣的項目當然不少得，原意是與民同樂，誰不說卻釀成血光之災。話說上星期HBX紐約店成功搶先發賣Nike "Black & White" Dunk High，這對貓色Dunk的低筒款式堪稱近兩年Nike最好賣的潮流鞋款，現在推出高筒版本，當然備受注目，據知售賣當日的早上6時已引來大批民眾爭先排隊，等待營業時間一開，立即入內搶購。

差點搞出人命的e"Black & White"熊貓Dunk High。（Nicekicks）

可惜正是因為打尖排隊這些老問題，一位20歲青年Miguel Ovidio與其他買家發生爭質，繼而推撞，怒不可遏的Miguel最終失控拿刀刺傷其中一名顧客，場面一片混亂，最終紐約警方雖然當場將他拘捕，但原本一個熱熱鬧鬧的潮鞋開賣日，竟變成流血收場，想來無論是排隊潮人還是HBX本身都覺得十分無癮。

女裝Air Jordan 1 OG 'Seafoam'。（Nike）

Shoe Palace洛杉磯Melrose Avenue店。（Shoe Palace）

其實這類因排隊買鞋釀成暴力事件的案件，近年時有發生，上年美國另一端的西岸洛衫磯，便有16歲年青人因抽籤買女裝Air Jordan 1 OG 'Seafoam'球鞋所引起的爭拗問題，而開槍擊斃到場了解的26歲Shoe Palace職員Jayren Bradford，為了一對所謂限定的球鞋，奪去一條人命，自己也前途盡毀，這種將潮流物品看得太重，生命看得太輕的價值觀，實在值得人反思。

Stadium Goods承惠HK1,669港元。（Nicekicks）

何況更諷刺的事，今次事件中Miguel Ovidio為了它不惜用刀傷人的"Black & White" Dunk High，其實也不算是甚麼超珍貴款式，官方售價才$110美元（約$863港元），Stadium Goods炒價亦不過是1,669港元（Stadium Goods門市和這間HBX其實只距5分鐘路程……），因為那800港元的差價闖下彌天大禍，既是無恥，也是白痴。