LOEWE邀請北野武拍攝新廣告　老戲骨惡相型格吸引力不遜俊俏姜濤

雖然邀請歌影視明星拍攝廣告，在高級時裝領域十分常見，但當中仍然有高手低手之分，JW Anderson領軍的LOEWE就絕對是十分高手的一個，無論是姜濤、湯唯，還是北野武，各門各派老中青藝人，只要被LOEWE看中合作，拍攝出來作品入型入格固之然，更總會在網絡世界掀起極大話題，達至「洗版」之功效。



姜濤為LOEWE拍攝的千與千尋別注照片，絕對是今年香港時裝圈話題性最高的一輯廣告照。（Loewe）

影帝北野武化身打麻雀老伯，入型入格。（Loewe）

最新日本區LOEWE廣告項目，便找來原宿時裝名所GR8合作，拍攝FW22最新一季硬照及影片男裝宣傳廣告。今次企劃，日本製作團隊在選角方面可謂費盡心思，既找來老戲骨北野武，亦找來中生代柄本時生及新生代村上虹郎，連帶King Gnu樂團成員常田大希，滿載偏鋒色彩藝術Cult味。

新生代男星村上虹郎（Loewe）

最新日本區LOEWE廣告項目，找來原宿時裝名所GR8合作。（Loewe）

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事關每位男星都並非以型英帥靚正姿態出鏡示人，相反全部像「大癲大肺」似的，影帝北野武化身沉淪麻雀賭海老人家，進入忘我境界；村上淳兒子村上虹郎變成天生購物狂；《AV帝王》演員柄本時生與音樂才子森洸大，行為一律飄忽怪異，但正正如此，才表現出JW Anderson的俏皮玩味神髓。而為慶祝LOEWE男裝開賣在即，品牌在東京的Great、伊勢丹男裝館及LOEWE表參道專門店，將會舉行限定Pop-Up店，打造區內別注單品，叫香港支持者得個「恨」字。

唯湯演繹全新LOEWE Amazona 16 Square。（Loewe）

Amazona 16 有緹花織 Anagram帆布版本。（Loewe）

亦有納帕小牛皮版本。（Loewe）

至於女裝方面LOEWE同樣搞作多多，全新項目正是打造出新款手袋Amazona 16 Square，Amazona乃是LOEWE歷史悠久經典袋款，始創於1975年，主打當時職業女性市場，傳統以來設有28、23、19 Square三種大、中碼型號，今次則新增16 Square Mini Size，將手袋過往呈長方形之狀，革新成正方形輪廓，的的骰骰，既前衞時髦又不失實用性，以納帕小牛皮或緹花織 Anagram帆布製造，結合緹花織背帶Logo背帶，叫人一見難忘。