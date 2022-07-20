New Balance聯乘Bryant Giles　2002R變奏限量版將於週四發售

自 2020 年登場以來，New Balance 2002R 儼然成為新一代的人氣鞋履，有著亞製鞋款親民的價格，卻也同時兼具媲美美製 NB 的作工以及舒適度，不論是各大聯名款或是一般市售配色皆有極高的人氣，而如今 New Balance 似乎還沒有要慢下來的意思，繼上個月推出 3 雙全新 Refined Future Pack 以及 5 款一般版的新色後，本月將攜手藝術家 Bryant Giles，以兩款極具藝術氣息的 2002R 再度搶攻各位的荷包。



此次推出的兩款 2002R 的型號分別為 M2002RAG 以及 M2002RM1，其中 M2002RM1 的設計靈感源於長時間待在工作室裡工作，因此 Bryant Giles 選擇以穿脫方便的穆勒鞋型來呈現，更稱其為藝術家鞋。

Bryant Giles x New Balance 2002R系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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兩款 2002R 鞋面皆由帆布所打造，上頭佈滿著 Bryant Giles 象徵性的多色五官圖像，並以刺繡手法呈現，鞋面飾片的邊緣特別設計成磨損質感，可說是誠意及細節都顧的滿滿滿。鞋身側面的 N 字標誌為可拆式的魔術貼設計，讓穿著者能隨心所欲的自由擺設，鞋墊與鞋盒更印有 Bryant Giles 的 What Now 作品，後跟處的「what now?」刺繡字樣也與其相呼應。

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Bryant Giles x New Balance 2002R 系列預計於 7 月 21 日早上11點在全球 New Balance 官網發售，M2002RAG 定價 HK$1,399、M2002RM1 定價 HK$1,199。

【本文獲「勘履者」授權轉載。】