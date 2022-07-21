何超儀墊膊造型遭網民恥笑 80年代Armani正是靠這設計才成功上位
【何超儀】提起「時裝終結者」這個概念，很多人都會立時想起G.E.M.、黃宗澤、陳展鵬等，不過原來當何超儀發起功來，那種驚人的終結破壞力，還是可以抵得上原子彈級別的，
話說何超儀日前遠赴紐約亞洲電影節，為自家音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》進行宣傳，本來可喜可賀，誰不知卻因為一身超錯造型，讓萬千網民錯重點「講衫唔講戲」，只見年屆四十有七，發幅了不少的她身穿超窄身Leggings，再開胸配搭黑色墊膊西裝褸及喱士Bra Top，性感有餘卻型格欠奉，更有口賤網民嘲弄這身Power Suit倒三角造型，與《少林足球》戲內的趙薇與《壞蛋獎門人》中的犀利哥有異曲同工之妙，笑說何超到紐約並非宣傳《尋找極致的喜悅：火與冰》而是《迷你兵團2》咁話，認真衰格！
雖然何超儀這身倒三角造型委實可圈可點，但恥笑別人穿上加入大墊膊Shoulder Pads的Power Suit是落伍，卻只是盡顯閣下無知，遠在Hoodie、波鞋或Hip Hop文化還未發光發亮的上世紀80年代，Power Dressing才是當時橫掃高級時裝世界王道關鍵，若沒有它出現，Claude Montana或Giorgio Armani會否崛起，也是未知數呢。
當然女裝墊膊服裝這門概念絕非萌生於80年代，早在1930年代已曾出現。時裝大師Elsa Schiaparelli將這種傳統男士西裝技法引入女裝設計之中，傳奇女星Marlene Dietrich更曾在電影《Morocco》裡，直接女扮男裝，穿上西裝外套，開啟Power Suit先例。
而所謂「香奈兒解放了女性，聖羅蘭則賦予她們權力」，隨着1966年偉大的Yves Saint Laurent開創Le Smoking美學之後，女士學男士穿搭西裝，漸漸掀起一股風潮，不過當時Power Dressing仍然只屬女性餘閒時間裡休閒打扮玩意兒，尚未全面改變社會的意識形態。
及至1980年代，Power Dressing時代才正式降臨，那時世界民智日漸開啟，懂得尊重女性地位，更提倡男女平等，女性不再被定義成只會相夫教子的家庭主婦，亦能自食其力，出外工作，甚至位高權重任職高層，當中尤以Margaret Thatcher戴卓爾夫人最具代表性，不但成為保守黨黨魁，更是英國第一位女性首相，連任首相時間於20世紀英國中亦是最長，堪稱當時職業女性偶像，她穿著打扮，深受全球女性仿傚，那年代神級美劇《Dynasty》中，飾演Alexis Carrington的Joan Collins，其Power Suit造型正是那個時期美國人之集體回憶，有如汪明荃的「洛琳頭」一樣。
那戴卓爾夫人的「定番Style」是如何呢？正正就是墊膊的Power Suit。為面對各國男性元首之間不落下風，戴卓爾夫人時常穿上膊位突出的西裝外套，以展示剛強味道，事關普遍女性膊頭向來偏纖細，給予人柔弱之感，若透過衣服將女性膊頭位強化，塑造成男士膊頭甚至更誇張形態，不但造型上能與男性並駕齊驅，精神上也是對父權主義一種反擊與挑戰。
如是者，膊線明顯強化的Power Dressing在80年代大行其道，在高級時裝世界也分為兩股陣營表現出來，第一種是Claude Montana、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler一類前衞派，Shoulder Pads總帶有實驗玩味性質，總愛有多誇張就玩至有多誇張，將配以鮮艷奪目顏色，猶如趙薇於《少林足球》所飾演的阿梅一樣，當然那是劣化版。
至於另一派系，則以Giorgio Armani及Ralph Lauren為宗，屬成熟優雅派別，他們致力將Power Dressing與傳統西裝工作服融合，既具有女性優美特質，又帶有男性剛陽意味；亦備有時裝的時髦感，卻不失職場上的莊重感。從而使到大批中產白領女性一見傾情，紛紛以穿上Giorgio Armani線條的洋裝上班為榮，逐漸使女裝時裝與上班服掛鈎，開過百年高級女性時裝所未見之景象，改寫服裝歷史發展。