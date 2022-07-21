何超儀墊膊造型遭網民恥笑　80年代Armani正是靠這設計才成功上位

【何超儀】提起「時裝終結者」這個概念，很多人都會立時想起G.E.M.、黃宗澤、陳展鵬等，不過原來當何超儀發起功來，那種驚人的終結破壞力，還是可以抵得上原子彈級別的，



看到何超儀宣傳《尋找極致的喜悅：火與冰》的造型，便知道G.E.M.有對手了。（Getty Images）

發幅了不少何超儀。（Getty Images）

會否令你諗起《少林足球》內的阿梅？（電影截圖）

話說何超儀日前遠赴紐約亞洲電影節，為自家音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》進行宣傳，本來可喜可賀，誰不知卻因為一身超錯造型，讓萬千網民錯重點「講衫唔講戲」，只見年屆四十有七，發幅了不少的她身穿超窄身Leggings，再開胸配搭黑色墊膊西裝褸及喱士Bra Top，性感有餘卻型格欠奉，更有口賤網民嘲弄這身Power Suit倒三角造型，與《少林足球》戲內的趙薇與《壞蛋獎門人》中的犀利哥有異曲同工之妙，笑說何超到紐約並非宣傳《尋找極致的喜悅：火與冰》而是《迷你兵團2》咁話，認真衰格！

但笑還笑，結合墊膊Shoulder Pads的Power Suit其光輝事還是要知。（Getty Images）

雖然何超儀這身倒三角造型委實可圈可點，但恥笑別人穿上加入大墊膊Shoulder Pads的Power Suit是落伍，卻只是盡顯閣下無知，遠在Hoodie、波鞋或Hip Hop文化還未發光發亮的上世紀80年代，Power Dressing才是當時橫掃高級時裝世界王道關鍵，若沒有它出現，Claude Montana或Giorgio Armani會否崛起，也是未知數呢。

早在1930年代Elsa Schiaparelli便將墊膊引入女裝設計之中。（Elsa Schiaparelli）

Marlene Dietrich更曾在電影《Morocco》裡，直接女扮男裝，開啟Power Suit先例。（Morocco劇照）

當然女裝墊膊服裝這門概念絕非萌生於80年代，早在1930年代已曾出現。時裝大師Elsa Schiaparelli將這種傳統男士西裝技法引入女裝設計之中，傳奇女星Marlene Dietrich更曾在電影《Morocco》裡，直接女扮男裝，穿上西裝外套，開啟Power Suit先例。

1966年偉大的Yves Saint Laurent開創Le Smoking美學之後。（Helmut Newton）

而所謂「香奈兒解放了女性，聖羅蘭則賦予她們權力」，隨着1966年偉大的Yves Saint Laurent開創Le Smoking美學之後，女士學男士穿搭西裝，漸漸掀起一股風潮，不過當時Power Dressing仍然只屬女性餘閒時間裡休閒打扮玩意兒，尚未全面改變社會的意識形態。

Margaret Thatcher戴卓爾夫人總愛穿上Power Dressing出席公開場合。（Getty Images）

《Dynasty》中飾演Alexis Carrington的Joan Collins。（Dynasty劇照）

及至1980年代，Power Dressing時代才正式降臨，那時世界民智日漸開啟，懂得尊重女性地位，更提倡男女平等，女性不再被定義成只會相夫教子的家庭主婦，亦能自食其力，出外工作，甚至位高權重任職高層，當中尤以Margaret Thatcher戴卓爾夫人最具代表性，不但成為保守黨黨魁，更是英國第一位女性首相，連任首相時間於20世紀英國中亦是最長，堪稱當時職業女性偶像，她穿著打扮，深受全球女性仿傚，那年代神級美劇《Dynasty》中，飾演Alexis Carrington的Joan Collins，其Power Suit造型正是那個時期美國人之集體回憶，有如汪明荃的「洛琳頭」一樣。

墊膊造型的興起，Grace Jones同樣影響深遠。（日本雜誌廣告）

那戴卓爾夫人的「定番Style」是如何呢？正正就是墊膊的Power Suit。為面對各國男性元首之間不落下風，戴卓爾夫人時常穿上膊位突出的西裝外套，以展示剛強味道，事關普遍女性膊頭向來偏纖細，給予人柔弱之感，若透過衣服將女性膊頭位強化，塑造成男士膊頭甚至更誇張形態，不但造型上能與男性並駕齊驅，精神上也是對父權主義一種反擊與挑戰。

Claude Montana 80年代設計。（Getty Images）

如是者，膊線明顯強化的Power Dressing在80年代大行其道，在高級時裝世界也分為兩股陣營表現出來，第一種是Claude Montana、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler一類前衞派，Shoulder Pads總帶有實驗玩味性質，總愛有多誇張就玩至有多誇張，將配以鮮艷奪目顏色，猶如趙薇於《少林足球》所飾演的阿梅一樣，當然那是劣化版。

Giorgio Armani將Power Dressing與傳統西裝工作服融合。（Giorgio Armani）

至於另一派系，則以Giorgio Armani及Ralph Lauren為宗，屬成熟優雅派別，他們致力將Power Dressing與傳統西裝工作服融合，既具有女性優美特質，又帶有男性剛陽意味；亦備有時裝的時髦感，卻不失職場上的莊重感。從而使到大批中產白領女性一見傾情，紛紛以穿上Giorgio Armani線條的洋裝上班為榮，逐漸使女裝時裝與上班服掛鈎，開過百年高級女性時裝所未見之景象，改寫服裝歷史發展。