Bra有鋼圈落伍了　UNIQLO全新無鋼線胸圍　除舒適外更具機能性？

【UNIQLO】夏日熱辣辣，當受到酷熱天氣影響時，想必很多女生都會抱怨說：「戴BRA真係好熱！」這種難受與困擾，讓我們明白挑選一款舒適Bra的重要性。



UNIQLO無鋼線胸圍，讓整個胸型更集中，同時避免走光問題。（UNIQLO）

早前曾登場的UNIQLO × Mame Kurogouchi無鋼線胸圍。（UNIQLO）

講起胸圍，究竟是有鋼圈還是無鋼線的好？前者功能為胸部支撐及塑形，後者則是舒適為主，但是隨著無鋼線胸圍的製作技術不斷進化及革新，在承托力與展現胸部線條方面，也是相當不錯。市面上品牌如PEACH JOHN、Triumph、Wacoal的無鋼線胸圍，都受到一眾女生們愛戴。而更重要的是，向來以價錢親民作招徠的UNIQLO，近年也銳意開發無鋼線胸圍市場，採用無縫設計加上品牌獨創的AIRism物料，不但透氣更具吸汗速乾功能，讓大家紛紛愛上無鋼線胸圍。而UNIQLO亦曾多次聯手日本設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）推出LifeWear聯乘系列，曾任ISSEY MIYAKE設計師的她，在UNIQLO × Mame Kurogouchi中的無鋼線胸圍設計，也是平衡了美感與舒適度。

Caption: 無鋼線胸圍「超舒適」款式將於7月25日首度全新登場。（UNIQLO）

UNIQLO為了再次提升舒適度與美感，無鋼線胸圍系列即將全面升級，新款無鋼線胸圍「超舒適」以輕、薄、軟上場，不但承托力及舒適兼備，最重要的是，它更讓副乳不會容易顯露也不失承托力，並於7月25日首度登場。

皇牌3D貼合款式，以專利級立體罩杯設計，兼備舒適與機能於一身。（UNIQLO）

戴Bra最重要戴得舒適，如果揀得好，其實還可以搭配到日常造型，一舉兩得。對於女生而言，UNIQLO無鋼線胸圍設有多種款式，除了新款無鋼線胸圍「超舒適」外，還有皇牌3D貼合款式、運動款式與蕾絲款式等，多款設計不但完美包覆胸部，同時讓整個胸型更為集中，避免走光問題，讓你擺脫夏天戴Bra的悶熱不適感。

只能說，挑選好的胸圍，卻讓女性由內而外展現自信美。