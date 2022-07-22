visvim中目黑新店開幕　傳統日式庭園結合懷舊咖啡展示江戶情懷

熟識visvim的朋友皆知品牌主理人中村世紀向來崇洋，對於美國一切尤其嚮往，設計總滲透着美式西部風情，結婚對象也鍾情於「老外」，近年更離開日本，長時間旅居美國，可謂神龍見首不見尾。



不過近日這位時裝大師高調回歸日本，其妻子Kelsi Nakamura更穿上傳統和服示人，究其所謂可事？



中村世紀和老外太太Kelsi Nakamura現身中目黑新店。（visvim）

VISVIM GENERAL STORE及VISVIM GALLERY合二為一的新店。（visvim）

品牌旗下所有服飾系列：即visvim、visvim WMV、Indigo Camping Trailer、CONTRARY DEPT、PEERLESS及subsequence新店一併有售。（visvim）

原來是跟旗下新店有關，為配合業務發展，visvim最近於東京中目黑地區，開設全新概念店VISVIM GENERAL STORE及VISVIM GALLERY，為Fans在開關重光之日增添多一個購物聖地。中村世紀一直對目黑川一帶情有獨鍾，2019年便於當地開設WMV VISVIM TOKYO，將一幢1970年代舊宅適度改建，變成零售空間。

新店請來日本庭園大師Sadao Yasumoro來製作園景佈局。（visvim）

visvim旗下刊物subsequence過往便曾採訪過Sadao Yasumoro（中），解構他為visvim店舖美化園景的經歷。（visvim）

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而這種尊重舊物的崇古建築美學，於這次VISVIM GENERAL STORE及VISVIM GALLERY企劃同樣得到完美演繹，中村世紀在當地買地兩幢鄰近的舊家宅，進行內部翻新，既將它們打通相連，也請來日本庭園大師Sadao Yasumoro出山，為商舖製作園景，誠意十足。

綜合商店"是VISVIM GENERAL STORE核心概念：空間內仿佛滿載各式各樣小適店，出售食品、日用品、文具、手工藝品及園藝產品等東西，是為舊時代日本的商舖格局。（visvim）

為慶賀新店落成的獨家別注服飾系列。（visvim）

little cloud coffee新店專屬咖啡樽

今次VISVIM GENERAL STORE絕對是中村世紀年度重頭戲，內裡不但售賣品牌旗下所有服飾系列：即visvim、visvim WMV、Indigo Camping Trailer、CONTRARY DEPT、PEERLESS及subsequence雜誌，更會將表參道F.I.L專門店內的little cloud coffee一同帶入店中，連帶咖啡玻璃杯和樽一律古典過人，滿載昭和時代時代古樸風光，置身秀逸和式庭園，伴隨着陣陣咖啡香，單是幻想一下，亦體會到一定是一件賞心樂事。