New Balance聯乘thisisneverthat　舊化1906R阿伯波鞋古着味最濃

New Balance潮流線近年勢如破竹，在亞洲大受歡迎，其中在韓國人氣尤其突出，據知NB在當地屬銷量最高的波鞋品牌，故從品牌管理層角度看，韓國一直具有重要戰略地位。



今次最新thisisneverthat聯乘New Balance別注繼續涵蓋波鞋及服飾。（New Balance）

要鞏固一個潮流品牌於應地區的話題性，除了可以找高影視紅星拍廣告任代言外，策動聯乘合作也是極關鍵方略，因此代言人外面，New Balance自上年開始便宣告邀請IU出任形象大使，而Collaboration方面，則以thisisneverthat互動最多，最新消息，他們在8月5日又再有最新別注項目，令人期待。

以往thisisneverthat聯乘New Balance 860v2鞋作。（New Balance）

thisisneverthat與New Balance雙方聯乘舊作尚有997。（New Balance）

對於thisisneverthat，潮流人當然不陌生，它現在可是為繼ADERERROR、Juun J之後最有名的南韓服飾品牌了，自2010年創立自至，素有「韓國Supreme」稱號。不過較之Supreme那種具濃厚美式Hip hop情懷的招搖街頭風，thisisneverthat其實相對簡約低調，圖案設計相對久奉，反而擅長玩字體Logo就是了，因此與其稱它為「韓國Supreme」，倒不如形容是「韓國Aimé Leon Dore」更貼切。

thisisneverthat × New Balance 1906R。（New Balance）

thisisneverthat × New Balance 2002R。（New Balance）

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今次thisisneverthat × New Balance別注繼續涵蓋波鞋及服飾，以90年代美國Old School運動風潮示人，顧名思義，其實即是玩Daddy Shoes跑鞋。系列鞋款有二：一是1906R，二是2002R，留意從坊間迴響所見，1906R明顯注目得多。

thisisneverthat × New Balance 1906R驚喜地玩上舊化概念，不但將鞋中底構置成泥黃色。（Knowing Kicks）

網狀尼龍鞋面部份更造出「一撻撻」的污漬效果。（Knowing Kicks）

事關較之2002R純粹的多層灰系配色，thisisneverthat × New Balance 1906R驚喜地玩上舊化概念，不但將鞋中底構置成泥黃色，網狀尼龍鞋面部份更造出「一撻撻」的污漬效果，特點是這些污漬可是以不規則之方式散佈在鞋面之上，看上去十分自然，有如真實Vintage波鞋一樣，細緻程度實在一見難忘，8月5日官網和指定專門店正式開售。