sacai聯乘Nike Cortez 4.0波鞋將發售　關於阿甘鞋你要知道3件事

sacai x Nike Cortez 4.0「OG」近日公布官方圖輯，讓不少粉絲十分期待詳細的發售資訊。



此次合作雙方選擇 Cortez 當作設計藍本，也讓這雙經典鞋款再度成為鞋迷口中的熱門話題，今天就分享 3 件關於 Nike Cortez 不能不知道的事。

關於 Nike Cortez 波鞋你不能不知道的3件事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Nike cortez 的發展歷史

誕生於 1972 年的 Nike Cortez，可說是 Nike 建立其輝煌霸業的基石，該鞋是由 Nike 創辦人之一兼奧勒岡大學田徑教練－Bill Bowerman 設計，是 Nike 旗下第一雙田徑專門跑鞋。由於推出該鞋的時間點，正逢 1972 年的慕尼黑奧運，美國田徑隊便著用 Nike Cortez 出賽，這也讓 Nike 以及 Cortez 正式進入大眾視野。到了 1994 年，因為電影《阿甘正傳》的上映，不僅讓 Cortez 從美國紅到世界去，還讓它意外獲得「阿甘鞋」，這個更廣為人知的外號。

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2. Nike Cortez 的版本差異

電影《阿甘正傳》中出現的 Nike Cortez，是復刻 1975 年的改良版本，也是現今大眾常見的款式。1972 年發售的 OG Cortez，除了楦頭上加入防磨橡膠，鞋跟後方還有突出的白皮標；而 1975 年的 Cortez 則移除這兩項設計，並在鞋跟位置印上 NIKE 字樣。看起來粗曠的 OG Cortez ，在外型上更像雙實戰跑鞋，1975 年推出的 Cortez，則多了分休閒感，更適合大眾日常著用。此外，兩款鞋都是由紅、白、藍 3 色組成，配上皮革製的鞋身，更顯經典不朽。

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3. 西岸代表鞋款 Kendrick Lamar 也是 Nike Cortez 粉絲

早在《阿甘正傳》爆紅以前，來自 Compton 與傳奇饒舌團體 N.W.A 的已故饒舌歌手 Eazy E，就已經著用 Nike Cortez 在 1990 年代的洛杉磯街頭走跳，當時的洛城深受 Chicano 文化影響，Nike Cortez 便是街頭人士的必備鞋款，該鞋甚至有「洛城街頭的 Air Force 1」美譽，而同樣出身 Compton 的 Kendrick Lamar，除了承襲西岸的文化底蘊，也曾在 2013 年的歌曲《Control》中提及 Nike Cortez，還推出多雙以 Nike Cortez 為範本設計的鞋款，不難看出他對該鞋的喜愛。

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