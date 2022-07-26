戶外音樂節要有機能涼鞋　穿著FUJI ROCK聯乘KEEN睇騷去

2022年FUJI ROCK FESTIVAL於7月29日盛大展開，若一直有留意、甚至有幸曾親赴其會的朋友都知道，舉辦地點新潟縣苗場滑雪場凡到夏天之時，輕則總煙雨濛濛，重則下起傾盆大雨，因此KEEN這類防水防滑又容易清洗的機能涼鞋，定必大派用場。



Fuji Rock'22即將舉行。（FUJI ROCK FESTIVAL）

事實上，近年FUJI ROCK跟KEEN的確老友鬼鬼，KEEN不但自2015年已成為FUJI ROCK一大官方贊助商，在場地設有特大Pop up Store，更不時聯乘合作，打造FUJI ROCK別注。

今次Fuji Rock'22 × KEEN以人氣鞋款NEWPORT RETRO作主體。（Keen）

Fuji Rock'22 × KEEN NEWPORT RETRO分有男、女裝。（Keen）

今次雙方以人氣鞋款NEWPORT RETRO作主體，這鞋特色不單止水陸兩用，鞋頭部份硬膠更配備了專利護趾鞋頭技術，提供絕佳保護性，再結合EVA鞋墊及紋路外底等機能細節，承托力及抓地力方面都極有水準保證，要知道FUJI ROCK散佈苗場滑雪場的漫山遍野，音樂祭期間總需要攀山涉水地穿梭各表演場，一對NEWPORT RETRO在腳，一定大派用場。

Fuji Rock'22 × KEEN NEWPORT RETRO鞋面尼龍索帶滿載潑墨波點。（Keen）

鞋底以Fuji Rock'22主題配色：綠 × 橙迷彩作為主題。（Keen）

綠 × 橙迷彩是FUJI ROCK FESTIVAL主題配色。（FUJI ROCK FESTIVAL）

當然鑑於全面通關無期，對於今年FUJI ROCK，看來99.9%香港人都只係得個恨字，不過這對FUJI ROCK × KEEN NEWPORT RETRO在設計美學上別具特色，有利襯衫搭配。事關今次聯乘別注乃是以今年音樂節主題配色：以綠 × 橙迷彩作主題，鞋面尼龍索帶滿載潑墨波點，鞋底紋路則注入迷彩顏色，備有男裝、女裝，甚有戶外和軍事風味。

KEEN × atmos × Motomichi Q Sekimura系列，男、女、童裝同步上場。（Keen）

Nike × atmos Air Max 1 Animal Pack。（atmos）

除FUJI ROCK外，擅長聯乘合作的KEEN今夏尚有不少別注合作，當中尤以KEEN × atmos × Motomichi Q Sekimura最為注目。Motomichi Q Sekimura為日本品牌TOKYO HEMP CONNECTION*THC主理人，總愛將鬼五馬六圖騰注入KEEN鞋款之中，亦往便創作過無數經典。今次三方聯乘別注，便考量到atmos向來鍾愛動物斑紋的歷史背景，而將豹紋、斑馬紋融入NEWPORT H2、YOGUI ARTS和SHANTI ARTS數款拖鞋及涼鞋中，破格程度可謂比FUJI ROCK × KEEN有過之而無不及，最適合前衞偏鋒時裝人。