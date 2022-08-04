G-SHOCK豪華版農家橡樹GA-B2100手錶　3大理由貴近5百都要搶入手

G-SHOCK不久前發表了GA-B2100系列，簡單來說就是GA-2100系列的規格強化版，手錶外觀看起來和原來的農家橡樹幾乎一樣，不過品牌針對手錶的內在進行了革新，讓佩戴者可以戴得更實用也更便利。



在現在這種高級品牌熱門錶超定價到令人有點卻步的時代，可以花相對少很多的代價入手G-SHOCK這種耐操、耐用，外觀也很有特色的手錶真的算是一種確幸，不過你可能會想問，既然GA-B2100和GA-2100外觀這麼像，可兩者價差將近HK$460，那有什麼理由要追加預算入手豪華版農家橡樹呢？關鍵就在於你想獲得怎樣的佩戴體驗，而GA-B2100的定價較高也並非無緣無故，以下三點理由便是GA-B2100系列之所以會讓人有衝動想買的決定性因子。

一覽G-SHOCK GA-B2100-1A13手錶令人想入手的3大原因。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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評點一：功能性兩大升級

2022年登場的GA-B2100和2019年的GA-2100比起來，最主要的變革就是內部機芯規格再進化，GA-B2100搭載的是蘊含Tough Solar系統的石英機芯，因此比起GA-2100的電池平均壽命大概3年，GA-B2100只要持續吸收光能，它的電池壽命就可以繼續延長，免除了需要常換電池的麻煩。此外GA-B2100搭載的太陽能機芯也加入了Bluetooth®藍牙連線功能，錶主可以下載手錶專屬App與智慧型手機搭配使用，手錶與手機連上線後可以自動調時、透過手機對手錶進行一些簡單的設定，另外還有時間和地點記錄功能等，實用性比起GA-2100的單機封閉性功能要更上層樓。

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評點二：選擇性多元

豪華版農家橡樹的錶殼材質依舊是樹脂搭配礦物玻璃，加上耐衝擊構造，這使得手錶外觀的變化性同樣很豐富，G-SHOCK可以透過改變錶殼顏色、改造面盤的設計等讓手錶延伸出許許多多的變體。現在市場對於運動型手錶以及手錶顏色的接受度已經比從前高多了，所以在任何場合佩戴農家橡樹都不會覺得突兀。目前GA-B2100剛發表一段時間就已經同步擁有黑、綠、藍、黃等五種款式（其中黑色又有黑色搭灰色的GA-B2100-1A和全黑色GA-B2100-1A1兩款），大致都算是好搭且主流的顏色。對照GA-2100問世三年多來已經累積各式各樣的版本，豪華版農家橡樹未來的選擇也只會愈來愈讓人眼花撩亂而已。

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評點三：體現真正戴錶的初衷

農家橡樹剛推出那陣子確實造成市場上的一股旋風，一度也出現炒價——但那對G-SHOCK手錶而言畢竟不是正常現象，隨著手錶上市時間拉長、款式愈出愈多，現在又已經是想買就可以買，也能找到折扣的那種親切國民錶了。而功能性提升的GA-B2100也是一樣的道理，當我們入手這款錶時，想得就只有日常佩戴，根本不會去想什麼保不保值的問題，也不會小心翼翼寶貝它們、怕它們這裡刮到、那裡撞到之類的，戴錶可以戴得很安心和放鬆，而且手錶的精準度也比機械錶準，同時這系列也是品牌旗下手錶中相對纖薄的一族，戴起來的舒適性也很好，這不就是我們佩戴手錶最主要的目的嗎？可以不去管其他無關手錶本身的事，可以好好享受戴上它的時光。

如果你想入手：

農家橡樹原本就是頗受市場喜愛的G-SHOCK爆款，品牌奠基於GA-2100系列開發的豪華版無疑讓手錶的實用性更強大了，而且多虧手錶本來就是價格親切的手錶，即使功能提升連帶拉高定價，但那也還是相對容易負擔的價位，可以讓人買錶買得很乾脆。在外觀幾乎相同、價格差距不會大到讓人縮手，要買當然還是會想以功能更豐富的款式優先。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點豪華版G-SHOCK農家橡樹比GA2100更值得入手的理由】