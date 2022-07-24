G-SHOCK高價MRG-B5000新手錶出爐　青墨配色展現禪宗安寧心神之力

CASIO G-SHOCK在2022年稍早推出了規格和價格都很頂級的MRG-B5000，乍看以為是同為金屬錶殼的GMW-B5000，但是MRG-B5000系列作品的價格都要5位數港幣，展現旗艦型G-SHOCK風範。而在MRG-B5000系列登場後差不多兩個月時間，品牌又有新動作，因為他們再接再厲打造出新款MRG-B5000BA-1，手錶外觀與MRG-B5000B-1同為黑色DLC鈦金屬，不過新款的主題顏色聚焦在「青墨」，在日本文化中，「青墨」是指用藍色顏料調製而成的墨汁，多用於書法與繪畫，有放鬆心靈與鎮定的效果，品牌希望藉此傳達禪宗推崇的靜謐的力量。



MRG-B5000BA-1的鈦金屬錶殼共由25枚零件所組成，手錶的零件由CASIO日本山形廠頂級生產線操刀，除了注重品質，也針對每枚零件各別進行拋光修飾，讓錶殼在不同角度下可以反射出迷人的光澤。此外這款錶的堅實程度也不在話下，G-SHOCK在手錶2、4、8、10點鐘方向的T型零件內加入彈簧墊片吸收衝擊，達到更優異的吸震耐撞性。

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之所以說錶款的鈦金屬品質好不只是說說而已，因為G-SHOCK用的是Ti64鈦合金製作錶殼，這種材質的硬度高出純鈦兩倍，而錶款的Cobarion®材質錶圈更猛，它的硬度達到純鈦四倍。至於鍊帶又是DAT55G合金，硬度也有純鈦三倍，好處在於不容易產生刮痕，即使組成錶殼的材質硬度都很高，但是G-SHOCK依舊克服技術難關在零件表面加上拋光或霧面處理，使手錶的黑色錶殼蘊含不同的光澤層次。另外因為鈦金屬的關係，使得MRG-B5000BA-1整體重量僅114g，比起不鏽鋼款GMW-B5000的重量167g要輕盈許多，佩戴時的舒適度也因而提升。

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為了呼應「青墨」主題，MRG-B5000BA-1選用藍色離子IP電鍍於內錶圈與錶殼部分零件，而錶面則採用反轉LCD液晶顯示與經藍色蒸鍍處理的藍寶石水晶玻璃鏡面，包括鍊帶的針腳也都鍍成藍色。在黑色主調中加入藍色細節點綴，看著手錶還真的有一種有助於心神安寧的力量。

除了手錶外部頂級材質與規格外，手錶搭載的太陽能機芯也是包山包海，既有Bluetooth®藍牙連線功能，也有世界六局電波確保手錶維持精準走時水準。手錶若與手機App連上後，想要設定手錶的各式功能便會很方便，而其他平常可能會用到的功能如世界時間、萬年曆、計時碼錶、倒數計時與鬧鈴，還有LED照明等，都讓手錶成為佩戴者出門在外的可靠配件。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK頂級款MRG-B5000新錶以「青墨」為主題 黑藍配色讓人感到寧靜放鬆】