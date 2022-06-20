G-SHOCK高價人氣手錶Top 5　成熟耐用CP值極高　上班族萬元內入手

一般來說我們對G-SHOCK手錶的印象大概就是幾百元港幣這種平價、好入手的價位，不過如果想要追求質感與更強大的功能性，其實品牌也還有價格更高檔的進階系列與款式，它們的價位可能就不是幾百元可以搞定，達到幾千元甚至幾萬（G-SHOCK旗艦系列MR-G就有部分款式要5萬多）的水準。



要花到幾萬買一只G-SHOCK手錶可能不是人人都能接受，但是如果把預算稍微抬高一點，大概在萬元以內的水準，就可以確保自己買到一款各方面規格都比一般入門G-SHOCK手錶要令人滿意的作品。

一覽G-SHOCK高價位人氣手錶頭5位。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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PowerWatch與G-SHOCK合作找出品牌統計價格在五萬日幣以上，也就是超過千元港幣，但是又還不到MR-G旗艦款那種幾萬港幣價位的人氣手錶Top 5，符合這個價位的手錶在質感上都比入門型的G-SHOCK有比較明顯的提升，而且設計也變得更精緻，是適合社會人士佩戴的大人味進階G-SHOCK手錶，以下就來看看榜單內有哪些選擇。

第5名：GWR-B1000-1A1

這款手錶屬於Gravitymaster系列飛行錶，錶殼採用一體成型的碳纖維錶殼，形成碳核心防護構造，能強化抗衝擊力，它的Triple G Resist結構可以抗衝擊、抗離心力與抗震動，相當耐操實用。碳纖維材質主要應用在錶圈和錶帶，而按把和錶冠等改成鈦金屬材質。異材質組合的用意在於強化結構、減輕重量，還帶有一些防鏽蝕的考量。GWR-B1000-1A1還具備時間校正系統，使用Bluetooth®藍牙連線或世界六局電波以確保手錶的走時精準度。

第4名：GSW-H1000-1

屬於G-SQUAD系列，手錶內建高科技功能，如光學感應器可測量心率，而數位羅盤、高度計、氣壓計、加速計和陀螺儀可引導佩戴者從事跑步、戶外活動或極限運動等各種活動。內建天線的錶圈還能使用GPS測算距離、速度和配速。佩戴者透過智慧型手機上的G-SHOCK Move App便可輕鬆管理手錶設定和訓練記錄。

第3名：GWG-2000-1A3

Mudmaster系列手錶，為了應付陸上環境而設的探險用手錶。它的錶殼融合鍛造碳纖維錶圈、碳核心防護錶殼結構與防泥按把，再結合不鏽鋼套筒和矽膠緩衝零件組成。手錶外觀比起一般G-SHOCK手錶層次更複雜，但是也展現出更堅固、小巧的特質，戴起來更舒適。錶款搭載三重感測器測量可協助佩戴者掌握正確方向、高度、氣壓和溫度數值。而它的面盤細節如大型阿拉伯數字時標、加粗的箭頭形狀指針、雙LED燈和藍寶石玻璃鏡面等都確保了手錶的易讀性以及耐用性。

同場加映：4款G-SHOCK行星系列農家橡樹改裝手錶 將取締成另一MoonSwatch（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第2名：GMW-B5000D-1

GMW-B5000是G-SHOCK近年最令人印象深刻的金屬手錶之一。它的造型承襲品牌首款作品而來，不過錶殼全面改成了不鏽鋼材質，在錶殼和不鏽鋼金屬錶圈之間嵌入耐衝擊的樹脂避震材質。錶背採用旋入式底蓋，並經過DLC處理以降低刮傷或劃痕。GMW-B5000D-1也搭載Bluetooth®藍牙連線功能，並配備數種實用功能，包含標準時間和世界六局電波時間校正系統、高亮度全自動LED背光，佩戴者能以六種語言顯示世界時間和星期，它所使用的STN-LCD液晶螢幕也有效提升佩戴者的視讀效果。

第1名：MTG-B3000BD-1A

MTG-B3000配備先進的雙重核心防護結構，以強化碳纖維樹脂錶殼保護機芯，並以金屬零件將外層密合。錶背亦同時作為固定錶帶的錶耳，以及錶冠和按把的保護裝置。G-SHOCK採用創新設計及技術打造出更纖薄的錶款造就錶殼厚度僅12.1mm。這款錶也追上現代錶壇的潮流具有錶帶快拆系統，佩戴者只需按下錶耳兩側的按把，就可輕易更換錶帶。它的複合式錶帶以鏤空不鏽鋼片製作，並包覆樹脂零件，戴起來更輕盈。錶款擁有Bluetooth®藍牙連結功能可與智慧型手機配對，同時它也具備前面幾款錶幾乎都擁有的世界六局電波、太陽能充電系統和高亮度LED燈照明等規格。這款錶因為最近才剛上市，別出心裁的設計讓它在日本國內迅速累積高人氣。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：萬元預算適合上班族的G-SHOCK手錶人氣推薦Top 5】