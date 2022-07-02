G-SHOCK將VR風格融入經典款手錶　鈦金屬幾何迷彩營造未來軍事感

CASIO G-SHOCK最近從經典方形5000系列衍生出的新作接二連三，包括MRG系列以及另一款話題新作GWM-B5000TVB都是。GMW-B5000TVA延續GMW-B5000TVA虛擬戰士的創作主題，不過這次品牌想要詮釋的乃是「虛擬實境」，所以整只錶的視覺效果比起GMW-B5000TVA更為炫目，採用鈦金屬材質的錶殼看起來頗有進入未來世界的科幻感。



GWM-B5000TVB錶圈與鍊帶都經過碳化鈦Tic加工處理，並進行多色離子IP鍍膜處理，呈現出銀色、棕色與黑色不規則交錯的幾何圖案。品牌還特別在鍊帶與錶圈施以雷射雕刻印刷，看起來猶如軍隊裡的行動代號，這個設計細節呼應GMW-B5000TVA虛擬戰士的概念，同時也讓人聯想到猶如機械裝甲的強悍堅實感。

G-SHOCK新手錶GWM-B5000TVB採用鈦金屬打造，質感和設計細節帶出一種未來世界的軍事感。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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手錶的錶耳和鍊帶兩側皆帶有鑽孔處理，其中錶耳的孔洞還可看到內部的樹脂緩衝零件，除了錶殼的豐富色調，手錶的細節部分採改以橘色點綴，像是面盤的功能符號以及強調照明鈕的指示標誌等，亮色調的橙色放在手錶的多彩錶殼上依舊醒目，讓人可以清楚了解手錶具備太陽能機芯、藍牙連線功能以及防水200米等實用機能。GMW-B5000TVB的面盤為黑色反轉液晶螢幕，品牌在藍寶石水晶玻璃鏡面印上幾何圖案取代常見的磚形紋路。

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承前所述，手錶的功能性完全反映出G-SHOCK手錶的高實戴性，這款錶蘊含BLUETOOTH®藍牙連結及MULTIBAND 6世界六局標準電波自動校正時間功能，透過G-SHOCK Connected App可以同步校正當地時間，讓手錶隨時隨地處在精準走時的狀態。其他平常可能會用上的功能包括世界時間、倒數計時、鬧鈴、萬年曆等，加上方便在暗處看時間的全自動LED照明——佩戴者不需特別按壓按把，只需傾斜手腕即可啟動照明功能，便利性一如手錶的虛擬實境主題，充滿來自未來般的美好期待。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：經典方形5000系列延伸款 G-SHOCK新作鈦金屬錶殼多色離子IP電鍍詮釋虛擬實境風格】