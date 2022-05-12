G-SHOCK｜G-STEEL最輕薄手錶登場　5款B500不鏽鋼錶殼、面盤一覽

CASIO G-SHOCK將推出全新GST-B500系列，品牌表示這系列會是史上最輕、最薄的G-STEEL系列手錶。GST-B500系列採用新尺寸錶殼，錶徑為46.6mm，品牌並以一體成形零件取代過往雙層結構錶圈，並在錶殼外觀施以不同的拋磨裝飾處理，包含髮絲紋、鏡面與搪磨等，為手錶創造富有增次感的細緻外觀。



GST-B500系列的面盤格局採用雙層結構，以3D配置呈現刻度環、刻度、小錶眼環，搭配時、分指針和獨特形狀的LCD螢幕。其中面盤的表面交錯採用放射狀和水平的髮絲紋處理，並在刻度上採用蒸鍍技術增強金屬質感（除了GST-B500D-1A1和GST-B500BD-1A以外的款式）。

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G-SHOCK於手錶製作過程中導入Carbon Core Guard碳纖維核心防護構造，兼具強度與輕盈的優點，造就手錶厚度僅12.8mm，以及143g的整體重量，光看數字可能不容易體會，舉例來說，同樣屬於G-STEEL系列GST-B400，它的厚度為13.8mm，重量則有160g，兩者比起來GST-B500系列顯得更纖薄又更輕盈。手錶錶耳中的樹脂緩衝零件可防止衝擊力從錶圈蔓延到錶殼和錶帶，而不鏽鋼錶帶連結零件亦具備經過品牌測試通過的耐衝擊性和結構強度。

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在功能性與規格方面，GST-B500系列搭載太陽能電力與Bluetooth®藍牙連結系統，能將光源轉換為電力，確保包括時間顯示在內等多種功能穩定運行，此外借助手錶與專用的CASIO WATCHES APP連結，手錶便能自動校正時間，而且連接手機也能方便錶主設定各種手錶功能，展現高科技的便利性。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK G-STEEL系列最輕薄作品誕生 GST-B500不鏽鋼錶殼搭鍊帶多款齊發】